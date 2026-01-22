彰縣114年下半年消費申訴統計出爐 線上遊戲持續居冠

彰化縣政府公布114年7月1日至12月31日受理的消費申訴案件共1,373件，較去年同期的882件增加491件。統計顯示，申訴案件前五大類型依序為「線上遊戲類」138件、「車輛類」110件、「電器及周邊產品類」86件、「補習類」74件及「房屋類」72件。縣府指出，隨著網際網路與電子遊戲普及，線上遊戲成為常見休閒選擇，也相對增加相關消費爭議；而車輛、電器、補習與房屋等傳統消費領域，仍占有相當比例。

縣府分析，「線上遊戲類」爭議多與帳號遭停權或封鎖有關，常見原因包括玩家被認定使用外掛、違反遊戲規則，或對加值服務、抽獎機率等機制認為不夠透明，另有伺服器穩定度不足，以及未成年子女未經同意購買大量遊戲點數等問題。「車輛類」申訴以商品瑕疵為主，如異音、引擎故障、煞車問題等，另有解約、退訂及維修費用爭議；「電器及周邊產品類」則以商品瑕疵及解約退費為大宗。

在「補習類」方面，消費者多因課程內容不符期待、補習班改採線上教學或分校關閉，與業者就解約退費產生爭議，另包含契約審閱期不足、未依規定退費或高額分期等問題。「房屋類」申訴則集中在房屋瑕疵、租賃糾紛、交屋延遲，或未事前揭露重要資訊，如格局、停車位、聯外道路及設備設置等。

縣府提醒消費者注意多項重點事項，包括線上遊戲應避免使用外掛或多人共用帳號，並詳閱遊戲規則與加值內容；購買電器如遇瑕疵，可依契約或相關法令主張權益，通訊交易亦享有七日內解約退貨權利；汽車買賣簽約時應確認契約內容、審閱期與保固條款；選擇補習班須確認立案資格並保留完整書面契約與收據；不動產交易前則應審慎檢視契約內容並保留證據，以利後續維權。

縣府表示，民眾如遇消費爭議，可至縣府消保官相關網頁查詢資訊，或撥打「1950」消費者服務專線諮詢，也可透過消費爭議申訴調解線上系統提出申訴，並善用縣府提供的免費法律諮詢資源，以保障自身權益。