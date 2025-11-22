彰縣15高風險蛋場抽檢 芬普尼零檢出
彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，「第一階段高風險場總共有15場，每場我們都針對它的雞蛋、飼料、水，還有羽毛採樣，總共有60個樣本，今天的結果出來，全部都是未檢出，第二階段還是有送19場去送驗，這個結果要禮拜一才會出來。」
彰化縣府表示，這15場高風險蛋雞場，過去曾被檢出藥物殘留，這次送檢項目包括雞蛋、羽毛、飼料跟場內用水，總計60件樣品，今日檢驗結果出爐，都是未檢出。
為了迅速釐清芬普尼問題範圍，彰化縣府對境內933場蛋雞場全面採檢，第一梯次零檢出，後續會對其餘畜牧場、持續採樣監測。
