▲彰藝之光沙子宸入選WBC中華隊30人名單，王惠美讚彰化之光世界亮眼。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）主辦單位Major League Baseball（MLB）今（6）日公布本屆賽事各隊30人名單，中華隊正式亮相。來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸名列其中，成為中華隊投手群的重要戰力。彰化縣長王惠美讚賞沙子宸為彰化之光，為彰化再添一筆登上國際舞台的榮耀紀錄。

彰化縣長王惠美為沙子宸一路走來的努力與毅力喝采，沙子宸並非傳統科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受系統化棒球訓練，憑藉高度自律、堅定意志與過人天賦，在短短4年內站上國際舞台，年僅21歲即入選WBC中華隊，成為名單中最年輕投手之一，堪稱「彰藝之光、彰化之光」。

身高190公分的沙子宸具備優異身材條件與投球爆發力，最快球速突破150公里，早已獲得美職球探肯定，由奧克蘭運動家持續培育。去年在WBC資格賽對戰南非隊擔任先發，臨場表現穩健成熟，展現新世代投手的國際競爭力，讓國人對台灣棒球的未來充滿期待。

不僅個人表現亮眼，彰化藝術高中棒球隊近年整體戰力同樣持續攀升。球隊於2023年及2025年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」中接連挺進8強，追平隊史最佳紀錄。2026年更在「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，在未配置高三球員的情況下，由一、二年級選手扛起主力，勇闖4強並奪下季軍，締造隊史最佳成績，展現紮實培訓的成效。

彰化藝術高中表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹「走出校園，世界很大、機會很多」。2025年黑豹旗期間，他也特地返校到場為學弟加油，親身示範從校園出發、勇敢逐夢的無限可能，成為年輕球員最具說服力的榜樣，再次印證彰藝高中完整選手養成體系的成果。

彰化縣政府為強化基層棒球發展，已持續完善校園運動環境與訓練資源，並銜接中央體育政策，目前正斥資3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升縣內賽事與訓練品質，打造更友善、更具競爭力的棒球發展環境。期盼縣內各級棒球選手以沙子宸為榜樣，不畏出身、不怕挑戰，踏實訓練並穩健前行，持續在國內外舞台寫下屬於彰化、也屬於台灣的榮耀新篇章。