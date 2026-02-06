彰藝校友沙子宸入選WBC中華隊 為彰化再添國際榮耀
彰化之光持續閃耀！世界棒球經典賽（WBC）主辦單位MLB今（6）日公布各隊30人正式名單，中華隊陣容揭曉。來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸成功入選，成為中華隊投手群重要戰力。彰化縣長王惠美表示，沙子宸登上國際舞台，是「彰化之光」，也為地方再添榮耀。
王惠美指出，沙子宸並非傳統棒球科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受完整訓練，但憑藉高度自律、堅強意志與優異天賦，在短短4年間快速成長，年僅21歲即入選WBC中華隊，亦是陣中最年輕投手之一，展現驚人潛力與競爭力。
身高190公分的沙子宸具備出色體能與投球爆發力，最快球速突破150公里，早獲美職球探青睞，目前由美國職棒奧克蘭運動家體系培育。去年WBC資格賽對戰南非時擔任先發投手，臨場表現沉穩，展現新世代投手的成熟度與國際競爭力，也讓外界看見台灣棒球的未來希望。
除了沙子宸個人成就亮眼，彰化藝術高中棒球隊整體戰力近年亦持續提升。球隊在2023年及2025年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」皆闖進8強，追平隊史最佳紀錄；2026年更於「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，在未配置高三球員情況下，由一、二年級選手扛起主力，勇闖4強並奪下季軍，締造隊史新高，展現扎實培訓成果。
校方表示，沙子宸赴美簽約前曾特地返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹勇敢逐夢「走出校園，世界很大、機會很多」。2025年黑豹旗期間，他也親自返校為學弟加油，以行動鼓舞後進，成為最佳榜樣，再次印證彰藝完善的選手養成體系。
彰化縣政府指出，為強化基層棒球發展，持續優化校園運動環境與訓練資源，並銜接中央體育政策，目前投入3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升賽事與訓練品質，打造更完善的棒球發展環境。縣府期許更多年輕選手以沙子宸為榜樣，勇敢追夢、穩健前行，持續在國際舞台寫下屬於彰化、也屬於台灣的榮耀篇章。
更多新聞推薦
其他人也在看
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
經典賽》林詩翔圓夢擠進正選名單 勉勵後進「持續努力，時間會給答案」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊名單於今天（6日）公布，曾被貼上「職棒落選生」標籤的台鋼雄鷹投手林詩翔，最終擠進30人名單，勵志故事備受矚目。被問及會給仍在努力中的球員什麼鼓勵時，林詩翔充滿感觸地表示：「不必一次衝太快，只要持續向前，時間自然會給出答案。」
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史
世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊尚未公布名單，但南韓媒體《Spochoo》爆料「韓製潛水艇」高永表確定不會入選，與上屆被中華隊打爆有關。 高永表是南韓代表性側投，自2017年站穩一軍以來，每年...
WBC》首戰對台灣很重要！井端透露山本由伸先發機率高 菅野智之、伊藤大海接力壓制
世界棒球經典賽WBC日本第一戰是出戰台灣，會派誰擔任先發呢？日本隊監督井端弘和表示，非常有可能由山本由伸先發。第一戰非常重要。
經典賽》韓國徵召4名韓裔美籍戰力展現奪勝決心 Shay Whitcomb、Jahmai Jones加入彌補內野缺口
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單今天（6日）公布，與中華隊同組的韓國隊名單中出現4位韓裔美籍球員，引發各界關注，也展現韓國隊對本屆賽事的高度重視與爭勝企圖。其中內野手Shay Whitcomb與能守內、外野的Jahmai Jones加入，更被視為補強在金河成、宋成文缺席後所產生的內野戰力缺口。
經典賽》投手最終選了16人 創下經典賽台灣隊史上最多
經典賽台灣隊正選名單30人中，投手群就占了16人，創下歷屆最龐大的投手陣容，在名單揭曉前，總教練曾豪駒和投手教練王建民都曾表示，在名單取捨上相當困難。過去5屆賽事台灣隊有4次在預賽止步，關鍵在於投手群累計防禦率高達6.93，本屆賽事投手群的人數和使用方式，將成為決定戰績的重要因素。在名單取捨過程，曾
經典賽》美國、日本、多明尼加明星球員齊聚 78位MLB球星創新紀錄
隨著2026年第六屆世界棒球經典賽名單出爐，本屆20支參賽隊伍中共有創紀錄的78位MLB美國職棒大聯盟明星球員入列，其中36人去年曾入選美國聯盟或國家聯盟明星賽。此外，共有190名球員列入大聯盟40人名單，並有306名球員與大聯盟組織簽約。
經典賽30人名單出爐! 美職"費仔+龍仔"加入台灣隊
生活中心／綜合報導經典賽三月份登場，台灣隊30人名單今天正式公布，其中美國職棒大聯盟，擁有台灣血統的費仔和龍仔，都在名單當中。總共10名旅美、5名旅日以及15名中職球員。名單出爐，日媒也高度關注，直呼可能是首輪最大強敵。台灣隊球員陳傑憲vs.陳晨威：「吳麗萍好像搭丟賽，欸真的有人叫吳麗萍，不要講話啦，你講話鏡頭一直來。」兩大外野手的鬥嘴，看的球迷重播好幾次。不過看的出來，有隊長陳傑憲在，氣氛大概都是這麼和諧，WBC經典賽台灣隊，如火如荼集訓中。中信兄弟外野手宋晟睿：「（今天感覺怎麼樣），今天感覺感覺很好，很舒服。」同樣在集訓中，上一次十二強賽，表現亮眼的外野草上飛宋晟睿，這回成了遺珠。經典賽台灣隊30人名單正式出爐。經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）名單亮點，不外乎就是兩串英文名字，美國職棒大聯盟守護者隊的StuartFairchild，以及小熊隊JonathonLong，都加入台灣隊，加上旅美的林昱珉、沙子宸等等，還有五名日職、15名中職選手，組成完整戰力。球評許維智：「像張育成鄭宗哲李顥宇，還有芝加哥小熊隊，JonathonLong，這等於是3A等級的水準，還有吳念庭等等，這些都是在國際賽，表現非常好的選手，所以我們覺得內野手，是挺讓人家放心的。」經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）日本媒體也高度關注，甚至直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪的最大強敵。不過還是有幾名十二強賽表現讓人印象深刻的球員，沒在名單中。包含日職投手王彥程，中職捕手戴培峰、內野手張政瑀，以及外野宋晟睿等等，都被說是最大遺珠。球評許維智：「經典賽的含金量，比十二強高太多了，所以我們把重點，第一場對澳洲，對日本就是用車輪戰，第三場對韓國隊，就是精銳盡出。」總教練曾豪駒也曾經表示，他們並非真的落選，而是優先遞補球員。畢竟第一戰面對澳洲，台灣背水一戰，力拚用黃金陣容突破重圍。原文出處：經典賽30人名單出爐！ 美職「費仔+龍仔」加入台灣隊 更多民視新聞報導MLB(影)／開掛人生像打電動！大谷翔平化身「實況野球」角色 號召：挑戰世界第一搭計程車注意！春節加成收費來了 「這些縣市」搭一趟多付50元啦啦隊／真的香！李素泳、朴恩惠挑戰競技啦啦隊 克服具高「超猛特訓」也太拚
MLB》贏得薪資仲裁 Skubal今年可獲破紀錄3200萬美元
據MLB.com作家Mark Feinsand報導，過去2年美國聯盟賽揚獎得主Tarik Skubal贏得薪資仲裁，在可能是效力底特律老虎最後球季年薪將是3200萬美元，打破薪資仲裁制度紀錄。球團尚未證實此消息。
經典賽》鄭浩均期待解鎖經典賽 名單公布以平常心面對
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單2月6日公布，中信兄弟投手「美美」鄭浩均坦言相當期待，但仍以平常心面對，「我不會緊張，就順其自然，沒有特別一定要去爭取那個位置。」
中職》富邦悍將6人隊長團正式成立 總教練後藤光尊談球隊配置
中華職棒富邦悍將今天（4日）在嘉義稻江基地舉行開訓，在儀式中也特別介紹了今年球隊的隊長、副隊長共6位球員。談到球隊的配置，總教練後藤光尊也出面說明背後的考量與期待。
WBC》中華隊30人完整名單看這裡！ 「費仔」與「龍仔」加入堪稱史上最豪華
2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊今天因應大聯盟官方公布30人名單，其中旅外好手佔多數，徐若熙、古林睿煬加上孫易磊等人領軍，野手以陳傑憲、鄭宗哲以及張育成，加上不少旅美好手加入，以及「龍仔」Jonathon Long、以及「費仔」Stuart Fairchild等台裔球員加入，不管是實力或能力，堪稱史上最豪華，總教練曾豪駒日前受訪時，坦言選人過程相當掙扎。
快訊／台灣經典賽30人名單正式出爐了！
快訊／台灣經典賽30人名單正式出爐了！
職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長
政治中心／王云宣、吳志恆、黃兆康 新竹報導新竹市長高虹安，今天（5日）宣布，延攬清華大學副教授林琨瀚，接任副市長，林琨瀚是前中華職棒球星，哥哥林琨瑋也是味全龍創隊元老，不過，林琨瀚，其實也是國民黨前發言人何志勇好友，一個多月前，甚至還公開替有意參選市長的何志勇站台，這次接任副市長，也挑動藍白合作的敏感神經。前中華職棒球星林琨瀚曾是三虎商隊明星球員 曾受邀中職參加傳奇明星賽身手依舊（圖／Youtube CPBL）現身中華職棒傳奇明星賽，前球星林琨瀚，靈活轉身接殺，身手依舊，當年的三虎商隊明星球員，如今拋出震撼彈，將接任新竹市副市長。新竹市長高虹安：「林琨瀚副教授先前在奧運，也得到了銀牌的好成績，不管是教育或體育運動，休閒跟運動科技上面，其實他都有非常長足的教學經驗。」聲源：準新竹市副市長林琨瀚：「市長在當立委的時候，有去視察新竹棒球場的狀況，就那次的見面之緣，我不曉得這次為什麼會想到我，大家比較關心的應該是，新竹球場的議題，我們盡可能把球場弄得更完善。」坦言人生規劃，從未想過從政，如今從杏壇轉戰政壇，林琨瀚直球回應外界關注的"棒球場"議題，現年58歲的他，棒球資歷豐富，曾待過三商虎隊、誠泰太陽隊，還曾奪下奧運銀牌，目前任職清華大學副教授，不只自身歷練豐富，太太朱彩鳳是前籃球國手、現高中體總秘書長，兒子林桀晨曾是中職味全龍球員，哥哥林琨瑋同樣是味全龍創隊元老。新竹市議員（民）劉彥伶：「（林琨瀚）他是我在清大念書時期，練高爾夫球的教練，十分肯定教練的專業，希望副市長將運動的專業，發揮在新竹市的市政上。」前中職球星、現清大副教授林琨瀚（右） 將於今年3月入主新竹市府擔任副市長（圖／新竹市政府提供）民進黨議員高度期待，倒是外界好奇國民黨，怎麼看？畢竟林琨瀚及高虹安僅一面之緣，甚至還是有意參選市長的國民黨前發言人何志勇好友。準新竹市副市長林琨瀚（2022.11）：「我支持何志勇。」三年前的議員選戰，林琨瀚曾錄製影片，替何志勇拜票，一個月前，何志勇召開政見發表會，林琨瀚也公開站台，如今藍白合還沒成，力挺何志勇的他，卻先接任高虹安副手。前國民黨發言人何志勇：「現在國民黨跟民眾黨，並沒有一個正式的協定，除非到後來，也許柯文哲跳出來說，她這樣也算是民眾黨的，那我們也就尊重，我們提出了很多政見，很多政策，現在也一一被高市府所採用。」林琨瀚現年58歲棒球資歷豐富 目前任職於清華大學（圖／民視新聞）高虹安延攬林琨瀚入閣，投出一記好球，也再次牽動2026的市長之戰。原文出處：職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長 更多民視新聞報導賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊國民黨民代下台就清醒了？前藍委示警：在野擋軍購後果由台灣直接承擔從奧運銀牌成為副市長！前職棒球星林琨瀚接任新竹副市長打造運動科技城
中華隊經典賽30人名單揭曉！投手達16人 2美籍戰力入列
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導2026世界棒球經典賽將在3月5日至17日舉行，而今（6）日各隊30人正式名單透過MLBNetwork直播公布，被分在於東京巨蛋比賽的C...
WBC／台灣注意！南韓30人名單揭曉 4混血球星成亮點
WBC／台灣注意！南韓30人名單揭曉 4混血球星成亮點
WBC》韓國隊沒有高永表 韓媒：側投對戰台灣已不再奏效
世界棒球經典賽WBC名單將於6日公布，依據韓媒《Spochoo》報導，側投高永表並未在韓國隊名單中，主因是當前國際棒壇以速球為主流，側投對戰台灣已不再奏效。
WBC「東京台日大戰」應援席爆超賣！ 主辦致歉改場地
本屆世界棒球經典賽C組預賽中，台日大戰備受矚目，而日前由民間募資規劃的「東京台日大戰轉播」活動，卻遭到民眾質疑有超賣的疑慮，對此主辦單位致歉，表示已經找到替代場地；而目前中華隊持續在集訓中，也首次進行