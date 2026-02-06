彰藝校友沙子宸入選WBC中華隊，為彰化再添國際榮耀。圖／彰化縣政府提供





彰化之光持續閃耀！世界棒球經典賽（WBC）主辦單位MLB今（6）日公布各隊30人正式名單，中華隊陣容揭曉。來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸成功入選，成為中華隊投手群重要戰力。彰化縣長王惠美表示，沙子宸登上國際舞台，是「彰化之光」，也為地方再添榮耀。

藝術高中校友沙子辰。圖／啟程國際運動行銷提供

王惠美指出，沙子宸並非傳統棒球科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受完整訓練，但憑藉高度自律、堅強意志與優異天賦，在短短4年間快速成長，年僅21歲即入選WBC中華隊，亦是陣中最年輕投手之一，展現驚人潛力與競爭力。

廣告 廣告

身高190公分的沙子宸具備出色體能與投球爆發力，最快球速突破150公里，早獲美職球探青睞，目前由美國職棒奧克蘭運動家體系培育。去年WBC資格賽對戰南非時擔任先發投手，臨場表現沉穩，展現新世代投手的成熟度與國際競爭力，也讓外界看見台灣棒球的未來希望。

運動家-沙子辰。圖／啟程國際運動行銷 提供

除了沙子宸個人成就亮眼，彰化藝術高中棒球隊整體戰力近年亦持續提升。球隊在2023年及2025年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」皆闖進8強，追平隊史最佳紀錄；2026年更於「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，在未配置高三球員情況下，由一、二年級選手扛起主力，勇闖4強並奪下季軍，締造隊史新高，展現扎實培訓成果。

校方表示，沙子宸赴美簽約前曾特地返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹勇敢逐夢「走出校園，世界很大、機會很多」。2025年黑豹旗期間，他也親自返校為學弟加油，以行動鼓舞後進，成為最佳榜樣，再次印證彰藝完善的選手養成體系。

彰化縣政府指出，為強化基層棒球發展，持續優化校園運動環境與訓練資源，並銜接中央體育政策，目前投入3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升賽事與訓練品質，打造更完善的棒球發展環境。縣府期許更多年輕選手以沙子宸為榜樣，勇敢追夢、穩健前行，持續在國際舞台寫下屬於彰化、也屬於台灣的榮耀篇章。

縣長王惠美與沙子辰合照。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」