彰藝高中棒球隊勇奪鐵鎚盃季軍 創隊史新高成績
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣立藝術高中棒球隊近期參加「鐵鎚盃」貝比魯斯全國青棒錦標賽，全隊由一、二年級生擔綱出賽，在未配置高三生的情況下，一路挺進四強，最終榮獲季軍，創下參賽以來最佳成績，展現彰化基層棒球向下扎根、穩健培育的亮眼成果。彰化縣長王惠美肯定彰藝高中年輕選手在全國賽事中沉著應戰、勇於挑戰的表現，是彰化體育發展的重要成果，也是縣府長期投入基層運動培育的最佳見證。
▲彰藝高中在預賽關鍵戰役順利晉級後，團隊氣勢持續提升，接連擊敗多支勁旅，成功闖進四強。（圖／彰化縣政府提供）
本屆賽事中，彰藝高中在預賽關鍵戰役順利晉級後，團隊氣勢持續提升，接連擊敗多支勁旅，成功闖進四強。雖於四強賽中不敵大溪高中，但以季軍作收，仍寫下隊史新頁。總教練林健傑表示，本次比賽投手群表現穩定，是球隊能夠締造佳績的關鍵，選手也在實戰中逐步建立正確的比賽心態，對未來賽事具正向助益。
▲彰化縣府期勉彰藝高中棒球隊持續精進、穩健前行，並邀請鄉親一同為彰化子弟兵加油喝采，共同見證彰化基層運動向上發展的耀眼成果。 （圖／彰化縣政府提供）
在個人表現方面，高二左投洪靖翔於本屆賽事多場先發登板，展現良好控球能力與高好球率，有效壓制對手火力，成為球隊最穩定的投手戰力之一。林健傑教練指出，考量後續木棒聯賽與長期培育，本場亦適度控管其投球局數，顯示球隊在競賽與選手健康之間取得良好平衡。此外，高一選手羅浚傑、李品賢、柯景淳等人亦在比賽中嶄露潛力，逐步補齊未來玉山盃隊型，人才銜接成效顯著。
教育處表示，縣府長期重視基層棒球與學生運動發展，除透過完善訓練制度與賽事參與協助學校穩定培養優秀選手外，亦同步強化運動場館硬體建設，打造更友善的運動環境。
為提升縣內棒球訓練與賽事品質，縣府正推動「八卦山棒球場升級改造工程」，包括擴建符合國際規格之標準棒球場及賽務空間興建工程，整體經費約3.39億元。工程項目包含興建賽務空間、拆除重建看台與牛棚，並增設觀眾席、夜間照明及訓練設施，同時整合周邊景觀與停車空間，全面提升棒球場整體機能。
工程完工後，將大幅提升比賽與訓練品質，有助吸引全國性賽事及國際友誼賽在彰化舉行，帶動運動人口與運動產業發展，引領彰化朝向全國體育重鎮的目標邁進。
彰化縣府期勉彰藝高中棒球隊持續精進、穩健前行，並邀請鄉親一同為彰化子弟兵加油喝采，共同見證彰化基層運動向上發展的耀眼成果。
