彰藝高中棒球隊勇闖黑豹旗八強賽 一起為彰化小將加油

▲彰藝高中棒球隊隊長趙令祐於延長賽安打拿下第三分。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣立藝術高中棒球隊展現驚人韌性，繼前(112)年睽違10年重返榮耀後，11月19日的比賽中以4：3的成績擊敗強敵南英商工，再度挺進黑豹旗全國高中棒球大賽八強賽，寫下3年內兩度晉級的輝煌紀錄，也展現彰化基層棒球的扎實訓練成果。縣長王惠美讚許彰化孩子在關鍵時刻展現沉著與拚勁，揮出動人的青春篇章，是彰化的驕傲。接下來彰藝高中將於11月27日上午10時迎戰強敵平鎮高中，王縣長熱情邀請所有彰化鄉親，一起鎖定第13屆黑豹旗棒球賽的YouTube轉播，為場上奮鬥的彰化子弟兵加油喝采！

11月19日的關鍵賽事中，彰藝高中與對手激戰2小時40分鐘，最終上演精彩的逆轉勝。高二先發投手洪靖翔表現出色，主投5.2局狂飆10次三振，僅失1分，展現王牌架式。比賽後段，彰藝一度落後，但在7局下，代打陳星佑擊出關鍵二壘安打，隊友黃靖智奮力跑回本壘，將比數追平，重新點燃希望的火苗。進入延長賽後，彰藝球員展現強大的抗壓性，8局上葉承智與隊長趙令祐接連建功；9局上滿壘，代打陳治全擊出關鍵的高飛犧牲打，送回致勝超前分。最後，年僅高一的投手潘唯峰在滿壘的巨大壓力下，成功守住勝利，帶領球隊以永不放棄的精神奪下珍貴的八強賽門票。

教育處表示，為讓優秀選手有更廣闊的舞台，縣府積極提升縣內的運動建設。目前已核定超過1.5億元經費，推動「八卦山棒球場賽務空間工程」，預計新建賽務大樓、強化訓練設施，並整合周邊景觀。未來規劃擴建符合全國賽事規格的標準棒球場，增設觀眾席與夜間照明，期望能吸引更多全國性賽事與國際友誼賽在彰化舉辦，帶動運動產業發展，讓彰化成為全國性的體育重鎮。

教育處表示，誠摯邀請縣民共同集氣，為彰化小將喝采。鼓勵彰藝高中的球員們持續挑戰自我，縣府會持續作為最堅強的後盾，讓每個努力的孩子都能從彰化茁壯，在全國乃至於世界舞台散發出璀璨的光亮。