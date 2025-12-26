彰表揚衛生保健績優志工與委員 王惠美感謝

彰化縣衛生局舉辦衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，縣長王惠美親臨現場頒獎。（記者方一成攝）

彰化縣衛生局於昨（二十六）日上午於員林演藝廳舉辦「一一四年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」，彰化縣長王惠美親臨現場頒獎。此次活動除了表彰績優個人與團隊的卓越表現，也誠摯感謝超過一七00名衛生保健志工與將近八00名衛生促進委員長年對公衛業務的無私奉獻，攜手推動縣內多項衛生保健工作，展現社會溫度與大愛精神。

王縣長表示，歲末是感恩的季節，今年共有十二個團隊獲頒團隊獎，一三二位志工榮獲個人獎，包括十二名榮耀獎、二十六名績優委員獎、七十三名服務楷模獎與三名紫錐花天使獎。並針對十八位服務滿十年以上且七十五歲以上的志工夥伴，頒發「榮譽狀」，向他們致上最深的謝意。

王縣長表示，縣府持續推動長照衛福大樓建設，在同棟大樓內結合衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館跟日照中心，規劃中的十八棟大樓已陸續完工或發包。鼓勵六十五歲以上長者，持健保卡進行健康諮詢、在不老健身房運動，促進身體更加健康。再次感謝所有志工夥伴，也感謝醫療團隊對於縣民健康的付出，祝福所有鄉親在新的一年平安快樂。

員林基督教醫院資深志工吳雅美表示，自從於全聯福利中心經理退休後，因緣際會下來到員林基督教醫院當志工，在擔任志工期間，保持一顆歡喜的心服務民眾，很榮幸能獲頒榮譽狀。田尾衛生所的鄭惠貞志工表示，雖二年前因病開刀，但也盡快重返志工崗位，用心服務看見民眾的笑容，就是身為志工最大的快樂。

彰化縣衛生局表示，在眾多獲獎者中，秀水鄉衛生所志工林淑卿服務十四年，以熱情且溫暖的態度陪伴民眾，成為衛生所最值得信賴的力量。她的先生施六委員亦於今年獲選績優委員。施委員於退休後全心投入社區，協助衛生促進會推動健康服務，夫妻倆攜手成為難得的「家庭志工」典範。

今年表揚活動除了頒獎外，也以融合衛生教育的戲劇演出向志工與委員表達敬意。志工夥伴們長期以實際行動支持衛生政策推動、提升醫療品質、完善社區健康照護，是守護縣民健康不可或缺的重要力量。