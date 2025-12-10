彰調解會績效再度奪冠 市長表揚

彰化市調解委員會的調解績效，已連續多年榮獲彰化縣政府考評為全縣第一名，去年再度奪冠。（記者方一成攝）

彰化市調解委員會的調解績效，長期以來一直都極為出色，已連續多年榮獲彰化縣政府考評為全縣第一名，去年再度奪冠！其中陳大錡、賴啟榮、謝清森、游寬棟、林銘忠等五位調解委員，更獲一一三年度全國獨任調解案件「行政院長獎」殊榮，陳大錡與賴啟榮更分別勇奪全國第一與第四名，大放異彩，堪稱彰化之光！

為了分享彰化市調解委員會去年調解績效大豐收的喜悅，市公所特地於昨（十）日上午，在彰化市富山日本料理舉行「彰化市一一三年度績優調解人員表揚記者會」，除了上述五人，也表揚榮獲獨任調解案件「市長獎」的蔡秀華、蘇松堅、鄭有為、高林秀祝、陳森霖、蔡美香、李麗華、楊啟元、李威諭、黃麗芬、鄭月娥等十一位委員；榮獲轉介調解案件「市長獎」的交通警察隊彰化分隊賴思辰警員以及榮獲協同調解案件「市長獎」的富邦產險理賠員林義淵先生。

除了上述幾位獲獎委員外，彰化縣政府也在九月二十六日舉辦一一三年案件榮獲「縣長獎」績優調解委員表揚，彰化市計有許正創、張畯蓄、林福松、吳碧珠、蒲耀宗等五位委員獨任調解案件榮獲「縣長獎」，實屬不易。

林世賢市長表示，調解是一項既具挑戰性，又意義非凡的工作。它不僅需要專業的法律知識，更需要敏銳的洞察力、耐心的溝通以及對公平正義的堅持，有許多案件透過調解委員的用心，讓很多訴訟案件在進入法院前，能和平解決，對國家、社會成本來說，是很好的事情，要特別肯定調解績優人員的付出與奉獻。