彰警局綜合行政大樓 動土

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縣警察局在縣府旁建築基地舉行彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮。（記者方一成攝）

▲縣警察局在縣府旁建築基地舉行彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮。（記者方一成攝）

為提升警政辦公環境並強化科技辦案量能，彰化縣警察局於昨（九）日在縣府旁建築基地舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」動土典禮，由彰化縣長王惠美主持。王縣長表示，本工程規劃興建地上五層、地下一層，總樓地板面積約一三五六坪的建築物。總經費三億一五五九萬元由縣款全額支應，將於六月十五日正式開工，預計一一七年七月竣工。縣府以實際行動支持警政工作，保障警察相關福利，讓警察同仁無後顧之憂投入維護治安、保護民眾及為民服務的工作，引領彰化成為更安全、更幸福的宜居城市。

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王惠美表示，本大樓未來將提供警察局刑事單位使用，針對日益翻新的犯罪手法，建置最先進的「科技犯罪偵查機房」，強化追蹤虛擬貨幣金流的能力，提升手機鑑識、資通訊設備解密及網路線上平台進行大數據資料分析等技術。相信未來偵辦詐欺、洗錢等科技犯罪將發揮卓越成效，透過嶄新的科技力量與充沛的偵查能量，全面保障縣民的生命財產安全。

王惠美表示，為提升警消人員的福利，今年五月開始編列發給警察同仁的「勤務繁重加成」，繁重地區每人每月最高可增加三八八○元，刑事警察的「刑事加成」也從六成提升至八成，每人每月增加一九四○元，以實質福利肯定警消同仁的辛勞。並規劃林厝、馬鳴、朝興、內安、竹塘、芳苑、洪堀、溪湖及大村等九間分駐（派出）所廳舍工程，提升員警工作環境，目前皆已進入設計階段。縣府積極投入經費改善警政設施，讓第一線同仁無後顧之憂，全心投入治安維護工作。議長謝典霖表示，議會同仁都非常支持地方建設，未來也將與王縣長縣府團隊持續為鄉親與警察同仁謀福祉。

彰化縣警察局表示，此處原為警察宿舍，荒廢多年拆除改作臨時停車場，經過各方長期規劃與籌備及議會的預算支持，迎來警政廳舍正式動土。讓閒置土地轉型活化，引領彰化警政邁向現代化的新里程碑。縣府持續透過完善的公共安全建設，為縣民提供高品質警政服務，打造宜居樂業的「美好彰化希望城市」。