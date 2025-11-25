彰警打詐成果豐碩 攜手魔術師宣導防詐

局長陳明君指出，假藉來臺打工等名義，外籍車手來臺犯案，有越來越多趨勢。（記者方一成攝）

彰化縣警察局由局長陳明君今（二十五）日親自主持記者會，透過打詐儀錶板，說明十月份彰化縣轄內詐騙現況，一月到十月份受理件數五三○件及財損數新臺幣一億七二四四萬元；以每十萬人口數統計，彰化縣十月份平均受理詐欺案四十三.一件警察局一至十一月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團三二六件，詐欺集團成員計二○七二人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值七億一五五二萬餘元，攔阻詐騙金額達四億一五五三萬餘元，累計阻斷詐團金流突破十一.三億元，展現打詐彰化團隊的堅實戰力。另查獲各類詐欺車手共一五一六人次，其中外籍車手的查獲人數達三五五人次，國籍以越南籍最多，達二七四人次，馬來西亞籍六十三人次之，男性佔三一五人次，女性則有四十人次。顯示詐騙集團已將觸角伸向在臺外籍人士，也會假藉「來臺打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義招募外籍車手來臺犯案，部分外籍人士因語言隔閡，誤信誘騙而涉入詐騙行為。

縣警局長陳明君表示，馬來西亞、新加坡籍車手增加，與持觀光證入境台灣，可享三十天免簽證待遇有關，顯示詐騙集團頻繁將觸角伸向在台外籍人士，或假藉來台打工、幫忙領款有高酬勞等名義招募外籍車手來台犯案。

詐騙集團行騙手法五花八門，靠話術、偽裝與情緒操控製造假象，讓民眾受騙上當，為提升民眾的防詐敏感度，知名魔術師「小翼」在彰化縣警局透過趣味魔術表演穿插防詐宣導，讓警察局長陳明君等人看得嘖嘖稱奇。「小翼」說魔術與詐騙都有相同特性讓人「誤以為看到的是真的」，利用手法、轉移注意力與巧思創造幻象迷惑民眾，讓人難以分辨真假而受騙。

縣警局表示，溪湖分局員警日前獲報，轄區銀行ATM有可疑外籍人士在提領現鈔，經員警趕往現場，尾隨提領車手返回據點，於車手要搭車離去前先行攔查一名外籍車手，另循線查獲二名逃逸之外籍車手，並從現場遺留之包包、行李箱內起出大量提款卡五十三張、存摺、筆電、讀卡機、手機及贓款，查扣自小客車三部，全案依刑法詐欺罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。



詐團到府面交收款，為警識破查獲，鹿港分局轄內有民眾遭假交友詐騙損失數萬元，詐團再要求面交三十一萬元，並提供到府收款服務，家人覺得可疑向警方諮詢，警民合作，於劉姓車手到場取款之際，依法將其逮捕，並查扣犯罪用手機及嫌犯駕駛汽車1部，全案依刑法詐欺罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。



縣警局表示，為提升民眾的防詐敏感度，彰縣警局特別邀請知名魔術師「小翼」擔任本次記者會的防詐大使，透過趣味魔術表演穿插防詐宣導，讓防詐知識更易理解，也更貼近民眾生活。魔術與詐騙其實具有相同特性都會讓人「誤以為看到的是真的」。魔術利用手法、轉移注意力與巧思創造幻象；詐騙集團則靠話術、偽裝與情緒操控製造假象。兩者都讓人難以分辨真假。透過魔術展示，希望讓民眾親身感受「眼見不一定為真」。如果在台上短短幾秒就能被魔術驚艷、被迷惑，那在網路或社群中，詐騙集團花更長時間設局，自然更容易讓人上當。



局長陳明君表示，政府普發現金僅限官方公布的合法管道，絕不會透過陌生簡訊連結、社群訊息，或要求操作ATM、提供帳號密碼與OTP，更不會派員到府「協助領取」。只要對方主動聯繫、催促點擊連結、要求繳交「手續費、保證金、稅金」，幾乎都是詐騙；同時也提醒民眾提高警覺「假檢警詐騙」，詐騙集團常假冒檢察官、警察或調查局，以「帳戶涉案、需要監管」為由要求匯款或提供銀行存摺、提款卡；陳局長強調，司法機關絕不會以電話偵辦案件，也不會要求匯款或提供金融帳戶。請民眾務必冷靜查證，「不點、不回、不匯款、不依指示操作ATM」，遇到疑似普發現金或假檢警詐騙情形，請立即撥打一六五反詐騙專線或洽轄區警察單位查詢，共同守護辛苦所得。