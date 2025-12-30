彰警掃毒「拆門破窗」抄毒分裝場 溪湖圍捕詐騙車手

彰化縣 / 綜合報導

彰化警方掃毒又打詐，日前在員林查獲毒品分裝場，員警趕到現場後發現大門上鎖，直接將門給拆下來併敲碎玻璃窗，逮到販毒主嫌等4人。另外在溪湖，員警掌握涉案車手邵姓男子的行蹤並展開圍捕，眼看被眾多員警包圍，紹姓男子竟開車衝撞員警企圖逃逸，幸好當下沒有人受傷，警方後續成功將他跟另一名接應友人逮捕。

員警說：「下車。」不管怎麼拉車門就是打不開，明明已經被警方包圍，男子在車裡面還是遲遲不肯下車，下一秒他腳踩油門，朝員警們衝撞。從警察的密錄器視角來看，畫面有多晃就代表當下情況有多緊急，一看到車手企圖要開車逃逸，員警立刻開車上前追捕，彰化溪湖警方日前接獲民眾報案，說他被騙了18萬元，警方組成專案小組並掌握車手行蹤展開圍捕，但這名邵姓車手為了脫身，竟然衝撞員警。

彰化溪湖分局長蔡宏澤說：「邵姓車手為求脫身，竟駕車衝撞警方後來逃逸。」幸好警方當下沒有受傷，趕緊上車追人，將他跟另一名接應的同夥陳姓男子拘捕到案，並查扣現金、犯案轎車等證物，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢偵辦。

同樣也在彰化，便衣警察聚集在民宅門口大力搖門，眼看門打不開一手就把玻璃敲碎，進到屋內逮人，警方接獲販毒情資，在員林查獲毒品分裝場，開車到現場發現門鎖著，二話不說就先把鐵門給拆了，進到屋內逮到高姓主嫌等4人，查扣5501包毒品咖啡包愷他命5包等毒品，總價值200多萬元，訊後依毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

