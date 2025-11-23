彰警破電纜線竊案 台電頒6萬獎金

台電彰化區營業處處長王花蘭特至芳苑分局頒發六萬元破案獎金，感謝芳苑分局積極查緝電纜線竊案。（記者方一成攝）

▲台電彰化區營業處處長王花蘭特至芳苑分局頒發六萬元破案獎金，感謝芳苑分局積極查緝電纜線竊案。（記者方一成攝）

今年度彰化地區發生多起電纜線遭竊案件，尤以鹿港、和美、伸港、埤頭、社頭、芳苑、二林等偏僻及人煙稀少地區為甚，截至今年十月底止彰化地區境內電纜線失竊總長度高達6710公尺。因導線失竊地區多地處偏僻，查緝不易，在彰化縣警察局各分局戮力追查之下，截至今年11月，已破獲電纜失竊案共計3件。

台電彰化區營業處處長王花蘭日昨特至彰化縣警察局芳苑分局頒發六萬元破案獎金，感謝芳苑分局積極查緝電纜線竊案，破獲電纜線竊案一件，現已移送彰化地檢署起訴，亦感謝警方與台電持續合作，打擊不法竊賊，守護民眾用電及公共安全。王花蘭處長表示，因原物料上漲帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標，電纜線失竊後造成停電，路燈無法使用，影響民眾生活，被竊之電線裸露或下垂亦危及公共安全，搶修人員往往疲於奔命。為有效遏止偷竊電纜線情事再發，近年來，台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，並加強偏僻地區巡邏，展現查緝決心。

台電呼籲資源回收業者，如發現來路不明電纜，或導線外皮上印有台電「TPC」標誌的電纜線，應拒絕回收並檢舉不法，亦呼籲民眾勇於檢舉不法，如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，請撥打報案電話一一0或台電二十四小時服務專線一九一一檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。