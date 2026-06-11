彰警1週狂抓12件毒駕！男「無照吸安」連闖3紅燈遭攔查…檢警聲押獲准

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記者吳泊萱／彰化報導

彰化男騎機車連續闖紅燈遭員警攔查，當場抓包無照毒駕，法院裁定收押。（圖／翻攝畫面）

近期毒駕案件頻傳，彰化和美分局強力執行「毒駕零容忍」勤務，從5月27日起，於一週內查獲12件毒駕案件，其中一名34歲周姓男子，在晚間騎機車連續闖紅燈遭巡邏員警攔查，周男毒品快篩呈陽性反應，當場遭警方逮捕，全案報請彰化地檢署偵辦，並向彰化地院聲請羈押獲准。

和美分局強化「毒駕零容忍」勤務，今年已查獲20件毒駕案件。（圖／翻攝畫面）

和美分局線西分駐所6月晚間執行巡邏勤務，發現1輛機車行經路口時闖紅燈，且有車速疑似過快及行車不穩等情形，警方隨即在後方尾隨，發現該機車竟又連闖2個紅燈，立即於適當路段上前攔停。警方盤查發現騎士周男（34歲）無照駕駛，神情恍惚且自稱有吸食第二級毒品安非他命，經毒品快篩檢測呈陽性反應，當場將人逮捕並在其身上查扣1支毒品吸食器；全案經報請彰化地檢署偵辦，並建請彰化地院聲請羈押獲准。

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彰化男騎機車連續闖紅燈遭員警攔查，當場抓包無照毒駕，法院裁定收押。（圖／翻攝畫面）

和美分局近期持續強化「毒駕零容忍」勤務，統計今年度迄今，共計查獲20件毒駕案件及各類毒品案件52件。警方強調對毒駕、酒駕及毒品犯罪秉持「零容忍」態度，將持續規劃高強度勤務，加強路檢、臨檢及掃蕩毒品源頭工作，全面防制毒駕危害，守護民眾生命財產安全



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