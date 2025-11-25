彰警11個月逮355名外籍車手！星馬暴增 縣警局長：與30天免簽有關

彰化縣警局長陳明君指詐團外籍車手有增加趨勢。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局11個月來共查獲各類詐欺車手1516人，其中外籍車手的查獲人數多達355人，國籍以越南籍最多274人，不過，馬來西亞籍63人、新加坡14人，都顯著增加。縣警局長陳明君指出，馬來西亞、新加坡籍車手增加，與持觀光證入境台灣，可享30天免簽證待遇有關，顯示詐騙集團頻繁將觸角伸向在台外籍人士，或假藉來台打工、幫忙領款有高酬勞等名義招募外籍車手來台犯案。

詐騙集團行騙手法五花八門，靠話術、偽裝與情緒操控製造假象，讓民眾受騙上當，為提升民眾的防詐敏感度，知名魔術師「小翼」今天(25日)在彰化縣警局透過趣味魔術表演穿插防詐宣導，讓警察局長陳明君等人看得嘖嘖稱奇。「小翼」說魔術與詐騙都有相同特性讓人「誤以為看到的是真的」，利用手法、轉移注意力與巧思創造幻象迷惑民眾，讓人難以分辨真假而受騙。

陳明君指出，警察局1至11月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團326件，詐欺集團成員計2072人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值7億1552萬餘元，攔阻詐騙金額達4億1553萬餘元，累計阻斷詐團金流突破11.3億元，展現打詐彰化團隊的堅實戰力。

另查獲各類詐欺車手共1516人次，其中外籍車手的查獲人數達355人次(23.4%)，國籍以越南籍最多，達274人次，馬來西亞籍63人次之，男性佔315人次，女性則有40人次。

陳明君說，詐騙集團靠話術、偽裝與情緒操控製造假象，如果民眾短短幾秒就能被抬上魔術師的魔術驚艷、迷惑，那在網路或社群中，詐騙集團花更長時間設局，自然更容易讓人上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化警方破獲詐團外籍車手的提款卡與現金。(記者湯世名攝)

魔術師「小翼」今天在彰化縣警局透過趣味魔術表演穿插防詐宣導。(記者湯世名攝)

彰化縣警局長陳明君(左)檢視破獲詐團成果。(記者湯世名攝)

