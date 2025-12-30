彰警11月詐騙618件、財損2.5億 藝人唐玲曝親身經歷防詐

彰化縣警局長陳明君指投資詐騙是財損主因。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天(30日)在打詐記者會中公布11月共受理詐欺案618件，財損2億5475萬元，整體治安穩定，為提升民眾防詐敏感度，還邀請藝人陳子強與唐玲擔任防詐大使，透過趣味表演穿插宣導，讓防詐知識更易理解、也更貼近生活。唐玲親曝自身經歷說「詐騙真的會偽裝成日常工作」，呼籲大家看到連結先停、先查、再確認。

唐玲指出，她因經營粉專，常遇到電話與網路詐騙，曾收到看似專業的業配邀約，連結卻是釣魚網站，一點進去粉專立刻被整個「搬走」。後來雖成功拿回帳號，但不少資料早已被清空，心血瞬間蒸發。最近又收到自稱「FB官方」的通知信，要求變更商務帳戶，內容包裝成新策略，甚至連AI判讀都說得頭頭是道；她一時相信點入，才發現又是詐騙陷阱。

廣告 廣告

彰化縣警局長陳明君則表示，今年迄今累計查獲詐欺集團340件、犯嫌2161人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值7億3005萬餘元；攔阻詐騙金額達4億8616萬餘元，累計阻斷詐團金流突破12.1億元；執行掃黑成果，共檢肅治平案件首惡46人，嫌犯人數共297人，查扣沒收不法金流總價值達3704萬9500元；查獲毒品案件人數1820人，其中製造、運輸、販賣供毒網絡254人，查扣毒品咖啡包7224包、喪屍菸彈1866顆。查獲非法持有槍械案件24件24人，查扣制式槍枝1枝、非制式槍枝22枝及模擬槍6枝，破獲改造槍械處所3處，績效卓著。

溪湖分局近日成功偵破1起網路假投資詐騙案，1名被害人遭詐騙18萬餘元後報警，警方掌握車手行蹤後，圍捕過程中，車手為求脫身駕車衝撞警方後企圖逃逸，終由警方將其與接應的同夥拘捕到案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣警局今天邀請藝人陳子強(中)與唐玲(左)擔任防詐大使。(記者湯世名攝)

彰化縣警局長陳明君(左1)檢視破案成果。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

斜槓！專門破大案、彰警刑事戰將轉戰公關科長

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

