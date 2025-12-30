彰身障路停新制 115年元旦開跑

讓身心障礙朋友在彰化出行更加輕鬆無礙！彰化縣政府昨（三十）日表示，縣府帶來一份暖心的交通好消息，自一一五年一月一日起正式調整身障路邊停車優惠新制，凡停放於彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是停在身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有「前四小時免費」的貼心優惠。

這項新政策特別考量到民眾跨縣市移動的便利性，因此優惠對象將不再區分縣內或外縣市，只要您的愛車申領有效身心障礙停車識別證，或直接懸掛身障專用車牌，來到彰化都能感受到這份友善的情誼。這也是縣府為響應中臺灣區域治理理念，參考了臺中市、南投縣及雲林縣的現行做法，採優惠制度一致性，讓身障朋友在各縣市間往返時，不再因為規定不同而感到困擾。

廣告 廣告

為使這份福利更貼近大家的日常生活需求，新制特別採納了「每日累計制」的設計。當天再次停車時，系統會自動為您接續計算剩餘的免費時數。這種靈活的累計方式，不僅確保每位符合資格的民眾都能實質享受到完整福利，也讓停車資源的分配更公平、更有效率。

在推動新制的過程中，各公所已完成開單系統與設備測試，現在路邊的智慧停車柱已經具備辨識外縣市車證的功能，讓優惠能即時自動套用。如果發生系統資訊尚未同步的情況，只要提供相關證明文件即可辦理優惠補登。縣府也特別提醒，停車時務必將「身心障礙停車識別證」放置於擋風玻璃明顯處，以利收費人員查核辨識，避免因未妥善放置而影響優惠資格。

縣府表示，將持續關注新制執行狀況，持續進行滾動式檢討，致力於打造一個更包容、更便利的交通環境。