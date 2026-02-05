彰郵揮毫送春聯馬躍新程迎新年

駿馬奔騰迎新歲，祥瑞臨門展新局！為迎接丙午馬年到來，營造溫馨熱鬧的新春氛圍，並回饋長期支持郵政的用郵民眾，彰化郵局於昨（五）日上午在彰化中央路郵局騎樓舉辦「郵心相連傳愛永續︱現場揮毫送春聯·馬躍新程迎新年」活動，吸引眾多鄉親共度充滿年味的美好時光。（見圖）

彰化郵局局長郭白慧表示，本次活動特別邀請「八卦山郵學會」多位書法老師蒞臨現場，揮毫書寫各式新春吉祥對聯，字體多元、寓意吉祥，現場免費贈送，歡迎用郵客戶及地方民眾踴躍前來索取，近距離欣賞書法藝術之美，讓傳統文化為新年增添濃厚人文氣息。

局長郭白慧表示，活動當日同步設置臨時郵局，備新年郵票局贈封三五○份供各界人士索取並可加蓋紀念戳作為珍藏，極具收藏價值，讓民眾在迎春之際留下珍貴紀念，邀請大家提前感受年節喜悅，並祝福各界「馬到成功、鴻運當頭，新年事事順心如意」！

彰化郵局政風室亦於現場設置廉政宣導攤位，透過問卷及有獎徵答等方式，向民眾宣導廉潔誠信、反貪腐、公益揭弊者保護法等相關議題，期盼攜手社會大眾共築清廉透明的社會環境，參加活動可獲小禮品，吸引眾多民眾熱情參與。