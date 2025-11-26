彰銀前10月已賺超過去年 房貸仍以首購優先

彰銀今(26)日舉行法說會，面對國內房市冷清，彰銀指出，目前是量縮價穩，彰銀房貸業務仍持續成長，較去年成長6.3%，接下來房貸業務仍以消化已核准業務為主，放款以首購族群為核心，並加速審核放款時間，彰銀前三季獲利141.5億元，前10月獲利達155億元，超過去年全年。



彰銀指出，受惠核心業務成長、利差改善及海外布局擴大，前三季合併稅後盈餘達141.5億元，年增25.79%；截至10月，累計稅後盈餘更突破去年全年紀錄，達155億元，每股賺1.2元，全年營運再上新里程碑。



彰銀表示，今年前三季放款較去年同期成長5.83%，個金因新青安房貸與理財型貸款需求，年成長5.6%；財管業務也持續成長，手續費收入前三季年增10.89%，海外獲利也比去年底大幅成長，第三季境外獲利占比達22.2%，以美國、香港與英國市場表現最為亮眼，明年第二季馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處將正式開業，至於澳洲雪梨與加拿大多倫多分行仍在申請中。



彰銀指出，美國降息循環啟動後，利差可能面臨調整壓力，全球地緣政治與供應鏈變動亦增加市場不確定性，將透過資產配置調整、嚴控資金成本與差異化定價策略維持穩健獲利，並持續推動「存放款＋財富管理」雙引擎成長模式。同時深化中小企業與供應鏈金融、擴大海外市場布局、加速AI與數位工具導入，提高營運效率與風險管理能力，以ESG與永續金融作為長期競爭力核心。彰銀表示，若整體市場環境維持穩定，今年全年的營運動能可望持續向上，為明年布局奠定更加堅實的基礎。