彰銀升級ChaiBo App 投資美股、ETF可日日扣

彰銀持續深化數位金融服務，升級ChaiBo App功能，近期陸續推出「信託平台複委託美股／ETF定期定額日日扣」與旅平險、換匯理財一站式服務，為客戶打造更便捷、靈活的數位理財體驗。

彰銀自民國114年11月起，推出「銀行信託平台複委託投資美股/ETF定期定額日日扣」服務。最大特色為首創「自由選日」機制，投資人可自由指定並複選每月1日至31日任一日或多天為扣款日，投資節奏完全依照個人財務規劃自由設定。

彰銀結合信託專業與數位理財優勢，客戶可從開戶、扣款、下單、持有到贖回的全流程，一站式掌握海外投資機會。投資人可依預算設定固定金額，不需頻繁關注市場波動，即可持續參與投資。並透過個人及企業網路銀行，24小時線上訂約，隨時掌握市場契機。

此外，精選20檔熱門美股與ETF標的，涵蓋大型科技龍頭與具成長潛力的產業領導企業，投資人可選擇以新台幣或美元帳戶扣款，最低門檻僅需新台幣3000元或美元100元起。並採「銀行信託複委託投資架構」，無須另開海外券商帳戶，兼顧資產安全與專業管理，申購美股／ETF定期定額可享最低2.5折至3.5折手續費優惠。

彰銀「ChaiBo App」一站整合線上理財與外幣換匯服務，並與泰安產險及新安東京產險合作，在換匯服務中新增保險投保功能，用戶完成換匯後即可連結投保旅平險。同時，泰安產險獨家提供每月抽獎活動，新安東京則提供每季20名電子即享券50元抽獎回饋。