彰銀大廳監視器驚悚畫面曝！保全站門口嚇壞跳開 門口2人被撞倒

北市中山區驚傳嚴重車禍，今（23）天下午3點10分左右，三立採訪車行駛到南京東路二段和一江街交叉口時，突然高速衝撞路邊多位民眾，再撞進彰化銀行吉林分行，猛力的撞擊力道幾乎把銀行撞穿，也造成10人輕重傷。

彰化銀行營業大廳的監視器畫面也曝光，當時一名藍衣保全站在門口，下一秒採訪車直接撞入，鋼筋磚塊天花板噴飛掉落，並揚起煙塵。保全嚇壞立即跳開，還好沒被撞倒，但門外可以看見有2人被撞擊彈飛倒地，一動也不動，畫面相當驚悚。

撞擊瞬間。圖／台視新聞

銀行門口2人被撞倒。圖／台視新聞

