彰銀明年股利有望優於今年 台企銀以股票股利為主

（中央社記者呂晏慈台北26日電）彰銀與台企銀今天分別舉行第3季線上法人說明會，由於彰銀前3季獲利表現接近去年全年度水準，明年股利政策有望優於今年，台企銀則擬配發股票股利，同時考量股東對現金股利的偏好，也會適度發放。

彰銀前3季整體放款較去年同期成長5.83%，其中，個金放款受惠新青安房貸與理財型貸款需求，年增約 5.6%；財管業務表現穩健，手續費收入年增10.89%。

台企銀前3季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%；手續費淨收益方面，財管業務表現亦佳，累計手續費淨收益達新台幣54.84億元，年增4.84%

廣告 廣告

對於股利政策，彰銀指出，前3季獲利表現已接近去年全年度水準，原則上明年現金股利配發比重較高，有望優於今年。台企銀擬以盈餘轉增資、配發股票股利為主，也會適度搭配現金股利發放。

彰銀透露，近4年平均調薪幅度約4.98%，後續會綜合考量年度盈餘、物價水準、同業調薪狀況，整體評估後適時辦理調薪。

展望後市，彰銀分析，明年人工智慧（AI）商機仍將是帶動台灣經濟成長的主要動能，台灣經濟表現可望維持相對穩定，但各產業營運狀況仍將分歧，傳產短期展望仍偏保守。全球目前仍然面臨多項不確定因素，包括政策變化、地緣政治風險、AI泡沫化風險、主要國家債務問題，均將影響未來景氣及通膨走勢。

值得注意的是，彰銀及台企銀均因配合政策承作新青安貸款，房貸業務維持穩健成長，截至第3季底分別年增6.3%、18.18%。彰銀評估台灣房市正進入「量縮價穩」調整階段，市場投機性買盤已大幅減少，交易會更趨向實質需求。

至於土建融業務，彰銀說明，由於全台建物買賣移轉棟數走低，建商開發態度轉趨保守，土地購置和新建案投資大多以觀望為主，預估第4季業務維持穩定，但若明年買賣移轉棟數仍偏低，市場需求可能呈現收斂，使整體業務量減少。

同時，面對新青安房貸政策將於明年7月底退場，彰銀分析，屆時房貸新承作量可能會略微放緩，首購族群的申貸意願會趨於保守，房貸餘額成長也會趨緩，不過因無須減收利息半碼，有助於利息收入表現。

法人也關注財管業務情形，彰銀現已正式開辦財管2.0，前3季財管業務手續費收入動能來自保險商品銷售，將穩健推動保障型保險商品並深耕高端客群。台企銀副總經理乙增祥提及，預計今年底達到金管會規範的財務健全性條件，將積極籌備申辦高資產業務相關計畫，並以進駐高雄資產管理專區為首要目標。（編輯：楊凱翔）1141126