彰銀認捐年菜 攜手華山歲末圍爐迎馬年

歲末送暖！彰化銀行陪伴獨居長者迎新年，今年再度攜手華山基金會合作「愛老人 愛團圓」公益行動，20日在台北市華山人瑞天使站舉辦「彰銀以愛為餡，包餃圍爐迎馬年」活動，邀請34位獨居長者圍爐吃團圓飯，並宣布認捐800份年菜禮盒，在農曆年前出動志工，把愛送到家。

彰化銀行董事長胡光華表示，台灣在去年底已正式進入「超高齡社會」，在這樣的社會結構下，獨居、失能與失智長輩的照顧需求日益增加，更突顯弱勢長者的處境，除了生活照顧，還需要長期穩定的陪伴與關心。胡光華認為，金融機構不僅肩負經濟角色，更應成為社會穩定與溫暖的力量，以實際行動回應高齡議題，善盡企業社會責任。

彰銀為支持高齡者面對晚年生活，近年除結合金融專業大力推廣安養信託投入高齡場域外，並持續關懷弱勢長者，由董事長及總經理親自帶頭做公益，自103年起連續12年與華山基金會合作年菜專案，同時配合辦理志工活動回饋社會。今年彰銀認捐800份年菜，將於農曆年前出動志工送年菜到長輩家，服務範圍擴及臺北、新北、桃園、臺中、臺南及高雄地區的弱勢長輩，讓獨居長者在過年期間也能享用豐盛的年菜，感受社會的關懷與溫暖。

此次彰銀和華山也特別在年前合作舉辦「彰銀以愛為餡，包餃圍爐迎馬年」活動，為長輩置辦別具年味的流水席。由總舖師阿發師掌勺料理年菜，彰銀董事長胡光華、總經理簡志光和華山副秘書長郭慧明親自挽袖上菜，並和現場34位華山服務的長輩齊聚同樂，一起包餃子、話家常、圍爐共餐，還有財神爺加碼摸彩，讓長輩提早感受過年團圓、喜慶和被家人寵愛的感覺，席間可謂笑聲不斷，場面相當溫馨。

華山基金會目前於全臺成立近400個社區愛心天使站，服務近3萬位弱勢長輩，常年提供失能、失智、失依老人免費關懷訪視、家務服務、物資協助及促進社會參與等多項服務。華山基金會表示，現今仍有許多長輩在家孤單度日，當多數送餐服務暫停，他們連一碗熱飯都難以入口，期盼社會大眾在歲末寒冬挹注溫情，共同支持「愛老人 愛團圓」公益活動，助長者迎新年，用愛串聯各方力量，共同推動敬老、親老的友善社會。