彰銀進駐高雄專區揭牌 財管業務新里程碑

（中央社記者呂晏慈台北10日電）彰化銀行今天表示，響應政府推動亞洲資產管理中心政策，日前獲金管會許可進駐高雄專區，並於專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，宣告彰銀財管業務邁入嶄新里程碑。

彰銀今天透過新聞稿表示，於鹽埕分行設置的高資產財富管理中心正式揭牌，將聚焦高資產客戶，提供涵蓋信託、基金、家族辦公室及跨境理財等一站式整合服務，並憑藉多年深耕累積的客戶基礎，結合專區開放政策優勢，打造具競爭力的資產管理服務平台。

廣告 廣告

彰銀表示，鹽埕分行高資產財富管理中心辦理的試辦業務內容多元，主要包括：家族辦公室服務、私募股權基金、未具證券投資信託基金性質之境外基金等；授信類業務涵蓋保費融資、保單融資及信託受益權擔保質借；另提供跨境金融服務等，將配合高資產客戶需求適時提供服務。

彰銀補充，選定在專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，以鹽埕區優質發展脈絡及高雄港灣特有人文地貌為基礎，擷取典籍「富潤屋，德潤身」寓意，融合「熱忱、效率、創新」的經營理念，打造高資產客戶專屬空間，期盼結合專業細緻的諮詢服務，讓客戶置身其中能感受「鹽埕富潤、以客為尊」的空間氛圍。

面對瞬息萬變的國際金融環境，彰銀表示，唯有以客戶為中心、與客戶一同成長，才是財富管理的價值所在。展望未來，將持續開發多元金融商品及提供全方位金融服務，並致力培育資產管理專業人才，強化各項風險管控能力。（編輯：楊凱翔）1150210