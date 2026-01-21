彰顯日韓防衛合作 航空自衛隊將破天荒為韓軍機提供空中加油

日本航空自衛隊 圖：翻攝自日本航空自衛隊的X

[Newtalk新聞] 日本航空自衛隊今（21）日稍早宣布，將於月底為韓國空軍特技飛行表演隊「黑鷹」提供空中加油支援。共同社稍早指出，此舉將是日本航空自衛隊首次為韓國軍用飛機提供空中加油，被認為旨在彰顯日韓國防合作的進展。

日本航空自衛隊指出，將於韓國空軍特技飛行表演隊「黑鷹」28日飛往那霸空軍基地時，根據《自衛隊法》的規定為其提供空中加油。

根據日本航空自衛隊消息，這架韓國軍用飛機將於2月初前往沙烏地阿拉伯參加國際裝備展覽會途中經停那霸。 2月下旬飛機返回韓國時，航空自衛隊也將在那霸為其提供加油支援。

廣告 廣告

共同社引述日本政府消息人士，指出此次空中加油行動原計劃於去年11月進行，但由於日方發現原定接受加油的韓國飛機當時正在島根縣竹島附近進行訓練飛行，日方對此提出抗議，行動隨即被取消。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

加百年來首次針對美軍入侵兵推! 戰略要地恐2天就淪陷 只能游擊戰反抗

56小時內16中國軍機奔伊朗! 美戰機也抵中東 伊狙擊手射殺屋頂抗議民眾