彰顯重陽敬老 2025旺旺孝親獎頒獎兩岸共揚孝道文化

2025年旺旺孝親獎「孝親楷模推薦暨孝親短影音大賽」頒獎典禮在湖南長沙舉辦，頒獎典禮選在九九重陽節舉辦，彰顯弘揚孝道文化的深遠意義，今年的旺旺孝親獎分為兩大獎項，包括孝親楷模和孝親短影音，共收到近7500件的參賽作品，典禮共頒發120個獎項，總獎金達60萬人民幣，近260萬新台幣。

彰顯重陽敬老，第四屆旺旺孝親獎頒獎典禮於大陸湖南長沙舉行。（圖/張均百攝）

旺旺孝親獎自啟動以來，吸引海內外華人廣泛參與，旺旺集團董事長蔡衍明、旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中、大陸海協會會長張志軍都出席參加。

旺旺孝親獎自啟動以來，吸引海內外華人廣泛參與。（圖/張均百攝）

今年第四屆的旺旺孝親獎項，包含孝親楷模推薦和孝親短影音獎，共收到近7500件參賽作品，經專業評審團多輪評選，最終評出孝親楷模10位、最感動人心短影音10件及最佳人氣短影音100件得獎作品。此次孝親短影音的題材多樣，也展現華人社會對孝親文化的共鳴與傳承。

第四屆的旺旺孝親獎，含孝親楷模推薦和孝親短影音獎，共收到近7500件參賽作品。（圖/中天電視）

來自台灣花蓮的孝親楷模推薦，得獎人王亭潔，雖然本身是身障者，但她不屈服於自身的設限，是個生命的鬥士，也擔任生命講師，在家鄉孝順父母，王亭潔在獲得獎項時表示，希望有機會能在學校分享愛與孝順的習慣，並用榮耀來回報父母。

孝親楷模推薦：台灣得獎人王亭潔。 （圖/中天電視）

台灣的直播主油條兄弟，在孝親短影音，也不遑多讓，得最佳感動人心短影音獎，影片中，看出現代兒女在面對阿茲海默症，失智症的父母時，兒女的擔心與感觸，獲得評審的青睞。油條兄弟獲得最佳感動人心短影音獎後，感到很驚訝自己會得獎，他們也對孝親獎推崇孝道文化讚揚，也認為以前都是行善是不欲人知，現在是愛要大聲說出來。

台灣直播主油條兄弟獲最佳感動人心短影音獎。（圖/中天電視）

台灣直播主油條兄弟赴湖南長沙參加孝親獎頒獎典禮。（圖/中天電視）

旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中在致辭時表示，孝順是中華民族的傳統美德，而隨著時代變遷，孝順的方式也應與時俱進。旺旺孝親獎希望以創意和溫情，引導社會以現代方式踐行孝道。他引用活動口號「朝念父志，暮思母恩」與「孩子，你知道我需要什麼嗎？」指出，孝順可以是歡樂的，不只是懊悔與不捨，更應是主動關懷、及時行動的愛。「讓孝順成為一種習慣，不再是口號，而是真正的實際行動。」而孝親獎的主題，孩子你知道我需要什麼，蔡紹中也呼籲，有時父母、長輩也要大聲把需要跟兒女說，才能真正實現「愛」的雙向奔赴。

旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中認為，孝順可以是歡樂的，應即時盡孝。（圖/中天電視）

自2016年旺旺孝親獎舉辦以來，受到兩岸的重視，大陸海協會會長張志軍，與湖南省人大常委會當組副書記/副主任胡旭晟也參與頒獎典禮，並擔任頒獎人。

大陸海協會會長張志軍頒發孝親楷模獎。（圖/中天電視）

張志軍在典禮致詞時指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，孝親文化是中華民族數千年來沉澱的精神內核與道德基石。「百善孝為先」的理念貫穿中華文明發展歷史，從舜帝以孝感天的千古佳話，到「老吾老以及人之老」的古訓，再到代代相傳的家風家訓，皆構築起家庭和睦、社會和諧、民族團結的重要精神紐帶。他也推崇旺旺孝親獎從創辦以來，就以詞曲創作、影像故事等多元形式弘揚孝親文化，吸引兩岸民眾踴躍參與，為促進心靈契合、守護文化根脈、推動兩岸交流發揮了重要作用，也展現旺旺集團的民族情懷與社會責任。

大陸海協會會長張志軍致詞，推崇孝親獎弘揚孝親文化。（圖/中天電視）

典禮上也邀請到已故藝人高凌風的兒子寶弟葛兆恩，唱出高凌風演唱過的經典歌組曲、最後在獻唱〈牽不到你的手〉時，唱到歌詞中「來不及告訴我你就走」，忍不住情緒淚崩，一度唱不下去，台下不少觀眾也感動落淚。

寶弟葛兆恩獻唱「牽不到你的手」淚憶已故父親高凌風。（圖/張均百）

擔任第四屆旺旺孝親獎評審的蕭敬騰，也拍影片祝賀，希望透過『旺旺孝親獎』，讓孝順成為一種習慣，讓愛和陪伴成為我們生命中最自然的風景，再一次恭喜所有得獎者，也感謝每一位參與『旺旺孝親獎』的朋友，因為有你們，孝順的精神才能持續傳遞、溫暖更多人。」

蕭敬騰擔任第四屆旺旺孝親獎評審團主席，呼籲大家「讓孝順成為一種習慣」。（圖/中天電視）

孝親獎頒獎典禮當天，正逢農曆九九重陽節，在頒獎典禮上也發布了「旺旺現代24孝生活準則」，以貼近日常的方式倡導即時盡孝。現場設置的「孝親信箱」讓嘉賓們寄出對父母的感恩話語。

旺旺孝親獎宣揚現代24孝。（圖/中天電視）

孝親獎主辦方表示，旺旺孝親獎將繼續走進更多城市與家庭，讓孝道精神融入生活、代代傳承，讓「百善孝為先」成為跨越兩岸與世代的共同信念。

