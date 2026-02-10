彰139線「死亡彎道」又奪命！20歲騎士過彎自撞 搶救8小時亡

彰化芬園鄉大彰路四段9日下午再度發生疑機車自撞事故，20歲男子騎車行經該轉彎路段時失控衝向路邊，人車倒地後當場陷入昏迷，一度失去生命跡象。經搶救後雖恢復呼吸心跳，但不幸的是，今（10日）凌晨宣告不治。

機車噴飛路旁，再也等不到主人。（圖／中天新聞）

彰化縣消防局於下午4點多接獲通報，立即派遣人員前往現場。消防人員抵達時，發現一名頭戴安全帽的年輕男子倒臥路邊，另有一部機車倒在路旁草叢中。該男子傷勢嚴重，已失去生命跡象，消防人員立即進行急救，隨後將其緊急送往彰化市秀傳醫院。經過醫院搶救8小時，男子最終仍無法逃過死神，10日凌晨宣告不治。

廣告 廣告

事故地點是一個大彎道。（圖／中天新聞）

男子的安全帽。（圖／中天新聞）

警方初步研判，該男子疑似自撞導致重傷，詳細肇事原因仍在調查中。

據悉，彰139線近期事故頻傳，短短不到3個月已發生多起嚴重車禍。去年12月間，一名20多歲男子騎乘紅牌重機行經該路段時失控撞上路樹，造成重傷；今年1月25日，另一名20歲男子同樣騎乘紅牌重機行經該路段時失控撞飛，最終傷重不治。

因應事故頻傳，彰化警分局曾在1月26日至28日連續3天實施「交通大執法」，針對超速、闖紅燈等違規項目加強取締，彰139線正是重點取締路段之一。然而執法結束後僅10多天，該路段再度發生嚴重自撞事故，引發外界對該路段安全性的關注。

延伸閱讀

北投溫泉2死悲劇！20歲兒認父母雙屍 哀痛不語

台鐵急煞！駕駛員驚見鐵軌旁「移動草叢」 他挨罰了

女毒蟲拖行土城所長致死 「以為他會放手」不認殺人罪