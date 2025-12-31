彰80歲嬤慘被撞飛倒地 肇事駕駛嚇傻沒下車 8騎士路過無人理畫面曝

記者潘靚緯／彰化報導

80歲阿嬤騎機車遭駕駛追撞噴飛，重摔翻滾倒地。(圖／翻攝畫面)

彰化市大埔路日前發生一起驚險車禍，一名80歲阿嬤騎乘機車行經路口處，遭一輛右轉未禮讓直行車的轎車撞上，阿嬤當場被撞噴飛、翻滾倒地，導致頭部跟四肢受傷，肇事的37歲廖姓女駕駛卻遲遲沒有下車，疑似受到驚嚇，過了好幾分鐘，路人才上前關切並擺放三角錐、立即報案，警方正在調查肇事原因與責任。

阿嬤被撞倒地，第一時間路過車禍現場的8位騎士未停車關心，幾分鐘後才有路人上前協助放置三角錐。(圖／翻攝畫面)

警方調查，這起車禍發生在彰化市大埔路，當時廖姓女子開車準備右轉進入大埔路，卻未注意直行車輛，撞上沿大埔路直行的機車，80歲的丁姓阿嬤整個人被撞拋飛，重摔落地，機車也往前滑行毀損。由於撞擊力道猛烈，阿嬤當場痛到無法動彈，其他用路人及附近住戶，立刻衝到路中央協助指揮交通，警方與救護人員獲報迅速當場，將阿嬤送往醫院急救，所幸無生命危險。

廣告 廣告

車禍發生後，肇事女駕駛疑似被嚇到不知所措，呆坐在車上好幾分鐘，其他路過的機車騎士只是稍微減速，從阿嬤身邊繞過，依照監視器畫面影像，大約有7輛機車經過事故現場，卻沒有任何機車騎士下車幫忙，甚至直接呼嘯而過。

警方針對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為零，肇事廖姓女駕駛未受傷，但轎車車頭毀損，機車的右側車身也因為撞擊凹陷。肇事原因與責任歸屬有待警方進一步調查。

更多三立新聞網報導

養生會館公審女員工PO網 反被警抓包「抓龍筋」 女老闆挨告又判刑

台中跨年焰火施放180秒！警義消出動800員維安升級 下午3時禁飛空拍機

蹲馬桶「座圈」突碎裂害重傷終身殘疾 顧客怒告美連鎖牛排館求償156萬

台中清潔隊集體貪汙！9人爽收282萬賄款私收清運垃圾 檢起訴24人

