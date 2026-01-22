影像徵件活動持續中 邀請全民用鏡頭記錄花蓮的美好瞬間

▲「在花蓮•找回看不見自己的自己」系列之一。

【記者 周澄予／花蓮 報導】在花蓮，用影像重新遇見自己。花蓮縣政府推出【在花蓮，找回_____的自己】8 大主題感性影像徵件活動，自開跑以來持續吸引遊客與在地居民熱情參與，透過一張張照片，分享旅行與生活中最真實的感受。活動即日起至 115 年 2 月 28 日止，於「花蓮觀光粉絲團」Facebook 平台公開徵件，邀請更多民眾把握時間投稿，用影像寫下屬於自己的花蓮故事。

▲「在花蓮•找回靈魂伴侶的自己」系列之一。

這次徵件以「找回自己」為核心概念，延伸規劃放鬆療癒、飲食享受、感動時刻、熱血行動、購物樂趣、人生方向、內在探索與陪伴關係等 8 大生活感性主題，透過不同視角的影像紀錄，細膩呈現花蓮從山海風景到日常生活的多元樣貌，讓城市風景成為情感與記憶的載體。

觀光處長余明勲表示花蓮不只是旅遊目的地，更是一個能讓人重新整理心情、回到生活本質的地方，透過影像徵件活動，希望讓每位參與者在拍照的同時，也重新感受當下，找回屬於自己的生活狀態，並將這份感動分享給更多人。

▲「在花蓮•找回熱血無限的自己」系列之一。

活動採 Facebook 平台公開徵件方式，參加者需於「花蓮觀光粉絲團」活動說明規定期間內，公開分享符合主題之照片並標註指定 hashtag，即可完成投稿，每一主題貼文將分別選出金獎 1 名（2,000 元禮券）、銀獎 1 名（1,000 元禮券）、銅獎 3 名（神農生活花蓮理想門市家常牛肉麵與綜合羊羹組兌換券），另選出 8 名優勝贈送小石花城市 IP 精選好禮，包含漁夫帽、瓷盤、便當盒或環保杯及溫泉券等。

▲「在花蓮•找回熱血無限的自己」系列之一。

透過持續徵集民眾作品，不僅能累積花蓮的生活影像紀錄，也能深化城市品牌精神，誠摯邀請民眾踴躍參與，累積屬於這座花蓮的生活紀錄，讓花蓮的美不只存在於風景中，也存在於人與生活之間，誠摯邀請大家拿起相機或手機，分享你在花蓮找回的那個自己。（照片：花蓮縣政府提供）

更多活動資訊與投稿方式，請前往繁花盛開官網（https://hlwebloom.tw）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ )