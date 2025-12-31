影像拍攝需求升溫 vivo X300 系列以長焦實力吸引跨品牌使用者

vivo 近期推出的 X300 系列在台灣市場掀起一波不小的話題。這款被視為品牌今年度壓軸的旗艦機，自上市後的首月銷量就比上一代 X200 系列多了超過 3.5 倍，而其中 X300 Pro 的銷售成績更明顯成長，甚至比上一代多了四倍，讓通路端的成績出現明顯亮點。例如台北三創生活園區的門市，就創下 vivo 近十年來單月最高銷售額。

值得注意的是，到官方體驗店詢問或實際換機的人也變多，舊換新的比例從原本的二成提升到三成，其中不少是原本使用三星或蘋果的使用者，轉換比例接近四成，顯示這款手機確實吸引到跨品牌的消費族群。整體來看，X300 系列的表現足以稱得上是今年 vivo 自家產品線中成長最快的旗艦機種。

X 系列向來主打長焦與夜拍，而這次的 X300 在影像系統上再做強化，拍攝體驗也更貼近日常需求。年末活動多，無論是演唱會舞台上複雜的燈光、倒數時刻的煙火，或是春節期間走春、家族合照的溫馨畫面，這次的相機都主打能更輕鬆捕捉細節，讓畫面保留更真實的氛圍。也因為接下來正逢跨年與春節連假，vivo 推出一系列購機優惠，希望抓住喜歡記錄生活的族群。

從 2026 年 1 月 1 日到 1 月 31 日，只要到 vivo 全台體驗店購買 X300 系列，就能用 1,990 元加購蔡司 2.35x 長焦增距鏡，比原價少了五千多元，主要就是希望讓拍演唱會或旅遊的使用者更好發揮拍攝能力。購機還會附上原廠延長保固一年與螢幕意外保固一年，而持指定手機舊換新的使用者，還能再折 3,000 元，算下來優惠幅度相當明顯。

除了實體通路外，線上官方商城同樣推出延長保固與螢幕保固，並加碼送旅遊券。若是在 momo、PChome 24h、蝦皮、Yahoo! 奇摩購物中心或酷澎等電商平台購買，則會提供平台幣回饋，讓使用者可以依照自己的購物習慣挑選通路。vivo 希望藉由多元的購買方式與優惠內容，讓有拍攝需求的族群能以更輕鬆的方式入手 X300 系列。

