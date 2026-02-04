影像曝光！台中自小客車頭撞爛2人傷 駕駛顱內出血急手術

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區光興路今天凌晨3點多發生1起自撞車禍，劉姓男子(24歲)駕駛自小客車行經光興路2000號附近，失控自撞停放路旁小貨車及對向自小客車，強大的撞擊力將車頭都撞爛，劉男和車上陳姓乘客(43歲)一度受困，消防人員獲報將2人救出送醫，其中陳男全身多處擦挫傷送醫後無大礙，劉姓駕駛則是顱內出血手術中，詳細肇事原因，以及劉男是否有酒駕、毒駕，警方將依程序抽血調查釐清。

台中市消防局今天凌晨3點30分左右接獲警局轉報，太平區光興路有車禍，現場2位民眾受困，立刻派遣車籠埔分隊到場搶救，消防人員到場時，先將陳姓乘客(43歲)救出，陳男表示右側肢體疼痛，意識清楚，給予必要救護處置後，送往國軍台中總醫院治療。

廣告 廣告

消防人員接著將意識模糊，頸部撕裂傷的劉姓駕駛(24歲)救出，給予必要救護處置後送醫急救，劉男因顱內出血，立刻安排手術治療。

警方初步調查，當時劉男駕駛自小客車，沿光興路往一江橋方向行駛，行經肇事路段，突然失控自撞停放在路旁的小貨車，接著又撞上對向1輛自小客車，因撞擊力量強大，整個車頭幾乎撞爛。

警方表示，陳姓乘客並無飲酒，至於劉姓駕駛是否毒駕或酒駕，因目前手術中，將依程序抽血調查，至於事故原因也將調閱監視影像釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

