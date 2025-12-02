影像科技走入地方創新 vivo 響應聯發科技「智在家鄉」計畫

vivo 今年再次與聯發科技合作，參與「智在家鄉」數位社會創新競賽，藉由影像科技與在地行動回應社會需求。這場競賽已走到第八年，從早期以提升地方數位能力為主，到如今更著重社會影響力累積，科技如何真正落地、改善生活，成了核心精神。這也是 vivo 過去多年在影像、AI 與行動技術深耕後，希望進一步投入的方向。

近年 AI、MR 與行動影像技術加速發展，智慧型手機不再只是紀錄畫面的工具，而逐漸變成參與公共議題的介面。vivo 與聯發科技一路以來的合作，從晶片與終端影像能力的整合，到如今把技術帶入地方創新場景，正好映照科技產業從產品導向走向社會連結的一段過程。

今年競賽新增「影響力加速計畫」，讓入圍團隊能在兩個月的輔導中，把想法磨成更能被看見、也更有機會落地的專案。最終 18 組隊伍脫穎而出，其中「BlueTrend」獲得 vivo 智慧共創應用獎，以 AI 與數據打造永續潛水旅遊平台，試圖解決地方潛水業長期面臨的資訊分散、經營效率不足等問題。

BlueTrend 的做法是讓潛水不只是體驗，而是讓使用者能更容易辨識海洋生物，進一步在了解之後產生情感連結。團隊運用 AI 圖像辨識技術，把原本需要依靠經驗的知識變得更容易取得，這也反映近年來地方永續旅遊的趨勢：懂得越多，才越願意保護。這項理念與 vivo 強調「以創新改善生活」的方向相當接近，因此成為本屆合作中最受矚目的案例之一。

為了支持這些致力於公共議題的團隊，vivo 提供了價值 20 萬元的多台 vivo X300 旗艦手機，希望這些裝置能成為紀錄故事、連結社群、推動地方改變的工具。vivo 行銷總監劉宥樺提到，科技若能成為改善生活的力量，手機便不只是影像裝置，而能是一種陪伴創新行動的媒介，尤其像 BlueTrend 這樣關注海洋議題的團隊，更能透過影像把海洋生命的細節帶給更多人。

觀察整場競賽，可以看到科技公司與地方團隊之間的合作越來越緊密。過往創新多半被視為科技業的任務，但如今地方問題需要跨域人才共同解決，而企業也逐漸願意在營運之外，把技術投入到更貼近日常生活的場景。vivo 也表示未來會持續參與跨域合作，支持更多具社會價值的創新提案，讓地方創意更容易走向實際應用。

