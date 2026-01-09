影像融合檢查 攝護腺癌早期精確診斷

最新癌症登記資料顯示，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名前段班，卻有超過三分之一患者確診時已經是第四期，早晚期的存活率差距明顯，而關鍵就在於能否及早、精準診斷。近年台北慈濟醫院也導入新型影像與融合檢查技術，試圖在症狀還不明顯時，就提前揪出潛藏風險。

衝進廁所、頻尿，這是不少男性在邁入中年後都會面臨到的問題，一開始很多人都以為只是攝護腺肥大，但其實這很可能已經是攝護腺癌的前兆，一旦治療延誤到晚期，預後差距將相當明顯。

台北慈濟醫院泌尿科主任 蔡曜州：「早期的話 治癒率都是， 這個5年的存活率 都是9成以上， 治癒率也都是9成以上， 可是你到晚期的話， 基本上 他這個病是不會好的， 就沒有所謂的治癒率， 你可以理解 就是他跟癌症共存， 因為它已經轉移了。」

根據2021年衛福部癌症登記資料，攝護腺癌患者在確診時已是第四期的比例超過三分之一；早期五年存活率可達80.74%，但進入晚期後則下滑至49.53%。不過台北慈濟醫院透過跨科別整合治療，仍有機會為晚期患者爭取較佳的存活表現。

台北慈濟醫院泌尿科主任 蔡曜州：「5年存活率的話，我們這邊晚期 好像是可以到6成，相較於像全國醫學中心的平均， 我們比他們還要好， 那是因為這是因為我們有，一個多團隊的一個照顧， 那另外我們泌尿科本身， 因為在很早期 ，我們就把一些所謂的， 比較先進的診斷跟治療 ，包括化療 標靶，所以我們的存活率， 可以比其他醫學中心 平均再更好。」

「它這會可以標記出來，它可以直接標記到，懷疑 轉移的地方。」

醫師指出，近年透過導入"前列腺特異性膜正子掃描"，以3D影像融合技術，配合核磁造影與超音波影像融合切片，能更精準鎖定病灶，避免隨機取樣，讓患者在癌細胞尚未擴散前，就有機會接受治療。

台北慈濟醫院泌尿科主任 蔡曜州：「這個所謂的PSMA的正子檢查，這個應該算是 這幾年非常新，而且算是劃時代的一個診斷方式， 因為它這個 所謂的這個正子檢查， 它對那個 所謂攝護腺癌， 特別是像一些比較早期， 它是非常地靈敏。」

診斷工具越來越精準，也讓過去容易被忽略的早期病灶，有機會被提前發現；不過醫師仍提醒，排尿異常不應只視為老化現象，及早檢查、及早診斷，才是影響攝護腺癌預後的關鍵一步。

