影像規格「原地踏步」，Galaxy Z Flip 8 是成本優先還是創新放緩？

文章來源：Qooah.com

近期有消息稱，Galaxy Club 曝光 Samsung Galaxy Z Flip 8 將於今年下半年推出，這款細摺手機的影像規格或將維持前代水平，不存在本質上的升級。

回顧 Samsung Z Flip 系列的發展歷程，其升級核心多集中在外觀設計、外屏尺寸及電池容量等方面，最近兩代機型的電池表現提升尤為明顯。不過影像系統的升級卻相當謹慎，過往七代產品中，主鏡僅完成過一次像素提升，1200 萬像素超廣角鏡頭與 1000 萬像素前置鏡頭多年來均未調整。

據透露，Galaxy Z Flip 8 仍會採用 5000 萬像素主鏡、1200 萬像素超廣角鏡頭及 1000 萬像素前鏡的組合，目前沒有關於其新增長焦鏡頭的任何消息。不過，Samsung 大概率會對傳感器本身或相機的其他特性進行調整。

該機型起售價預計與現款 Z Flip 7 保持一致，為 1199 歐元。此次未升級影像規格，或與成本限制及 DRAM 漲價潮等因素密切相關。