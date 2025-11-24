影像SoC＋AI安防雙引擎全開 IC設計新兵傑霖科技將上櫃掛牌
【記者呂承哲／台北報導】傑霖科技（8102）將於 26日舉行上櫃前業績發表會，揭示公司多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）與通訊模組累積的技術實力與成長布局。董事長梁春林表示，公司已建立「穩健現金流＋高成長動能」的雙引擎運作模式，影像 SoC 長期提供穩定毛利與現金流，今年推出的新產品 6580、2580 系列更切入高階客戶端市場，使成長曲線在 AI 需求帶動下具備更強延展性。
傑霖表示，公司的通訊模組則在高毛利與穩定訂單的支撐下，每年貢獻約 15% 營收，但因高附加價值，對整體獲利影響顯著。公司多年布局的嵌入式平台、通訊介面與特殊環境應用技術，已逐步建立高壁壘客戶群。其產品線除一般商用需求外，也延伸至國防科研及專業級通訊設備領域，形成穩定且具高毛利的利基產品組合，進一步提升整體營收體質。
傑霖2025年前三季營收為3.27億元、年減16.5%，衰退主因美國關稅不確定性，使影像處理SoC客戶於2024年底提前拉貨，墊高比較基期。前三季毛利率降至37.8%，年減7.7個百分點，主要因新晶片量產前舊產品面臨降價壓力；稅後淨利為0.35億元、EPS 1.63元。
展望後市，傑霖預期，第四季與上季相當或略有成長，明年將以自主SoC與MAPP平台切入高毛利市場，帶動產品ASP與毛利結構改善，對營運維持審慎樂觀。
梁春林指出，傑霖自研影像 SoC 擁有高技術門檻，公司自主打造的 MAPP（Multi-core Array Parallel Processor）可程式平行處理平台，可提供最高 2TOPS 的 AI 運算能力，讓影像處理與 AI 邊緣運算整合於同一顆晶片中，不需倚賴「影像晶片＋外掛 AI 晶片」的雙晶片組合，具備整合度高、功耗更低、成本更具競爭力等優勢。
該平台已能支援人臉辨識、目標追蹤、影像去雜訊、低功耗快速喚醒等即時應用，將成為 AI 相機、行車安全、戶外監控及智慧安防等新應用的重要關鍵。
梁春林表示，公司新世代影像 SoC 正朝 3,600 萬畫素與高效 AI 運算演進，不僅提升影像品質，更能因應 AI 安防高速成長需求。在應用市場方面，傑霖科技已從傳統消費性攝影產品，成功轉向多個具備「高成長＋高利基」特性的應用，包括生態追蹤相機、運動攝影機、戶外安防攝影機、數位夜視儀、警用與行車記錄系統等。相關市場年複合成長率（CAGR）介於 5%～23%，其中 AI 相機未來十年 CAGR 更高達 22.81%，智慧居家安防 CAGR 達 20.7%，顯示 AI 正大幅推升影像裝置升級需求。
在生態追蹤（Trail Camera）領域，市場規模預計將自目前的 2.5 億美元，成長至 2033 年的 4 億美元；梁春林認為，這些「利基型影像產品」正在成為全球影像產業的新亮點，而傑霖在影像晶片與低功耗設計方面具備明顯優勢，正好卡位需求爆發的時間點。
梁春林在受訪時表示，目前影像 SoC 約占公司營收七成，包含 AI 安防攝影、道路監控影像辨識、車牌辨識等主流應用；其餘兩至三成則與國防科研相關，但因涉及機密雷達系統應用，細節不便透露。他同時提到，公司 AI 安防終端客戶多為外安防大廠，訂單能見度是消費型電子市場正常水位。
談及美中關稅政策，他指出近期兩國關係相對和緩，部分關稅亦有調降跡象。以攝影相關產品為例，雖美國本身無額外加徵懲罰性關稅，但仍需負擔基本進口稅率以及芬太尼關稅。不過，梁春林認為，與東南亞製造國家稅負落差不大，因此對中國製造的影響並未如外界預期嚴重。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚
獨家｜畢書盡父遭二度通緝！空殼公司假開3.6億發票 主嫌卻死無對證
獨家投訴｜酷澎免費會員制大陷阱？取消訂閱仍扣款 民眾怒批詐騙、盜刷！
其他人也在看
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 11 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 8 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 5 小時前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 5 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
幣圈寒冬重擊川普家族！財富慘蒸發10億美元
[NOWnews今日新聞]近期加密貨幣市場疲軟，台灣知名藝人「麻吉大哥」黃立成被傳連續爆倉，資產大幅縮水。事實上，許多加密貨幣投資人在這波向下修正的行情中均慘賠，包括美國總統川普家族也是如此，根據彭博...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術
台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手光持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前