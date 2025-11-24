影像SoC＋AI安防雙引擎全開 IC設計新兵傑霖科技將上櫃掛牌

【記者呂承哲／台北報導】傑霖科技（8102）將於 26日舉行上櫃前業績發表會，揭示公司多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）與通訊模組累積的技術實力與成長布局。董事長梁春林表示，公司已建立「穩健現金流＋高成長動能」的雙引擎運作模式，影像 SoC 長期提供穩定毛利與現金流，今年推出的新產品 6580、2580 系列更切入高階客戶端市場，使成長曲線在 AI 需求帶動下具備更強延展性。

傑霖表示，公司的通訊模組則在高毛利與穩定訂單的支撐下，每年貢獻約 15% 營收，但因高附加價值，對整體獲利影響顯著。公司多年布局的嵌入式平台、通訊介面與特殊環境應用技術，已逐步建立高壁壘客戶群。其產品線除一般商用需求外，也延伸至國防科研及專業級通訊設備領域，形成穩定且具高毛利的利基產品組合，進一步提升整體營收體質。

傑霖2025年前三季營收為3.27億元、年減16.5%，衰退主因美國關稅不確定性，使影像處理SoC客戶於2024年底提前拉貨，墊高比較基期。前三季毛利率降至37.8%，年減7.7個百分點，主要因新晶片量產前舊產品面臨降價壓力；稅後淨利為0.35億元、EPS 1.63元。

展望後市，傑霖預期，第四季與上季相當或略有成長，明年將以自主SoC與MAPP平台切入高毛利市場，帶動產品ASP與毛利結構改善，對營運維持審慎樂觀。

梁春林指出，傑霖自研影像 SoC 擁有高技術門檻，公司自主打造的 MAPP（Multi-core Array Parallel Processor）可程式平行處理平台，可提供最高 2TOPS 的 AI 運算能力，讓影像處理與 AI 邊緣運算整合於同一顆晶片中，不需倚賴「影像晶片＋外掛 AI 晶片」的雙晶片組合，具備整合度高、功耗更低、成本更具競爭力等優勢。

該平台已能支援人臉辨識、目標追蹤、影像去雜訊、低功耗快速喚醒等即時應用，將成為 AI 相機、行車安全、戶外監控及智慧安防等新應用的重要關鍵。

梁春林表示，公司新世代影像 SoC 正朝 3,600 萬畫素與高效 AI 運算演進，不僅提升影像品質，更能因應 AI 安防高速成長需求。在應用市場方面，傑霖科技已從傳統消費性攝影產品，成功轉向多個具備「高成長＋高利基」特性的應用，包括生態追蹤相機、運動攝影機、戶外安防攝影機、數位夜視儀、警用與行車記錄系統等。相關市場年複合成長率（CAGR）介於 5%～23%，其中 AI 相機未來十年 CAGR 更高達 22.81%，智慧居家安防 CAGR 達 20.7%，顯示 AI 正大幅推升影像裝置升級需求。

傑霖科技董事長梁春林。呂承哲攝

在生態追蹤（Trail Camera）領域，市場規模預計將自目前的 2.5 億美元，成長至 2033 年的 4 億美元；梁春林認為，這些「利基型影像產品」正在成為全球影像產業的新亮點，而傑霖在影像晶片與低功耗設計方面具備明顯優勢，正好卡位需求爆發的時間點。

梁春林在受訪時表示，目前影像 SoC 約占公司營收七成，包含 AI 安防攝影、道路監控影像辨識、車牌辨識等主流應用；其餘兩至三成則與國防科研相關，但因涉及機密雷達系統應用，細節不便透露。他同時提到，公司 AI 安防終端客戶多為外安防大廠，訂單能見度是消費型電子市場正常水位。

談及美中關稅政策，他指出近期兩國關係相對和緩，部分關稅亦有調降跡象。以攝影相關產品為例，雖美國本身無額外加徵懲罰性關稅，但仍需負擔基本進口稅率以及芬太尼關稅。不過，梁春林認為，與東南亞製造國家稅負落差不大，因此對中國製造的影響並未如外界預期嚴重。

