影印店員工不滿遭佔車位 持木製武士刀闖鴨肉店理論爆衝突 警方介入偵辦
屏東市日前發生1因「停車糾紛」引起的暴力攻擊事件；建豐路上1家鴨肉店與影印店相鄰已久，但鴨肉店生意熱絡，他家顧客常將汽機車停在影印店門口，造成影印店出入口被堵，埋下衝突種籽，事發當時，影印店邱姓員工不滿門口車位又被佔了，一時抓狂，持木製武士刀攻擊鴨肉店女員工。。
目擊者指出，15日晚間7點15分，影印店邱姓男員工見到又有鴨肉店客人將車停在店門口，一時情緒失控，竟從店內抓起1把「武士刀造型的木製棍棒」，快步走向隔壁鴨肉店理論，但他情緒激動，無法冷靜說理，咆哮沒幾句就揮動木刀，欲攻擊店內女員工，場面瞬間混亂。
幸好，衝突過程中，邱男的母親在場，目睹兒子抓狂，後急忙上前勸阻，希望他放下木刀；邱男雖一度被母親喝止，並放下木製武士刀，但情緒依舊激動，隨後又以徒手推打鴨肉店一名女員工，令周遭民眾驚慌不已。
警方接獲報案後趕抵現場時，邱男已自行回家，他的母親仍留在店前，向店家道歉，並協助整理混亂現場；警方隨後前往邱男住處，並通知相關當事人到派出所製作筆錄，以釐清事發經過、衝突細節與傷勢狀況。
警方初步調查認為，本案主因為長期停車問題累積的不滿情緒失控所致，全案將依《社會秩序維護法》偵辦。至於雙方是否另行提告或提出傷害告訴，則仍待雙方自行評估與決定。
警方提醒，面對鄰里紛爭應保持冷靜，透過通報警方或協調方式處理，切勿因一時衝動做出危險行為，避免衝突升級及造成難以挽回的後果。
重陽橋下驚見男子倒臥河岸 頭部重創OHCA送醫搶救中
新北市消防局16日11時許接獲報案，指在重陽橋下堤外便道河岸邊有男子倒地。救護人員到場後發現男子頭部有明顯撕裂傷，已呈現OHCA，立即給予急救措施。警方初步研判，男子可能從堤防上跌落，造成頭部重傷並失去生命跡象。警方在現場找到男子的身分證件，已通知家屬前往醫院。...CTWANT ・ 19 小時前
蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調
（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）颱風鳳凰來襲造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工；蘇澳鎮長李明哲今天說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是設計重調加上原物料飆漲，讓案子須重新調整。中央社 ・ 19 小時前
屏東鴨肉店與影印店停車糾紛爆衝突
屏東市建豐路一家鴨肉店與影印店相鄰，但鴨肉店的顧客經常將車停在影印店門前，影響出入，影印店多次向鴨肉店反映，但未獲解決，15日晚上約7點15分，影印店的男員工憤而拿起武士刀造型的木刀到鴨肉店理論，並且攻擊鴨肉店員工，警方獲報依違反社會秩序維護法送辦。自由時報 ・ 20 小時前
合歡山武嶺塞爆兩排違停 民眾氣罵：都被你們卡住！
合歡山武嶺塞爆兩排違停 民眾氣罵：都被你們卡住！EBC東森新聞 ・ 19 小時前
桃園休閒區再加2！龍潭三坑水鄉、大溪百吉休閒農業區公告劃定
桃園市政府推動劃定休閒農業區已經成功完成包括觀音區蓮花園、台七桃花源、坑子溪、蘆竹大古山等10個休閒農業區劃定；市府自2021年起歷經4年多完成龍潭區三坑水鄉休閒農業區規劃書，近期正式獲農業部公告劃定「龍潭區三坑水鄉休閒農業區」，「大溪區百吉休閒農業區」亦獲同步公告劃定，成為桃園市第11及第12個公自由時報 ・ 22 小時前
遭海地黑幫開槍 美駐太子港大使館陸戰隊開火還擊
美國陸戰隊(U.S. Marines)發言人基南上尉(Capt. Steven J. Keenan)15日表示，一群疑似海地黑幫成員本週向駐海地首都太子港(Port-au-Prince)保護美國大使館的美軍開火，這起事件凸顯了這個加勒比海國家緊張的安全局勢。 基南在一封電子郵件中，寫到了這起發生在13日、本週末曝光的槍擊事件，並補充說，陸戰隊隊員開槍進行了還擊。這場攻擊事件中沒有陸戰隊員受傷。 美聯社無法立即連絡上海地警方，就交火事件發表評論。 黑幫控制著海地首都太子港90%的地區，他們敲詐勒索店家，並使用重型武器爭奪地盤。 儘管美國大使館仍持續在海地運作，但近年來由於綁架、犯罪、恐怖活動和內亂的風險，美國國務院已多次發布警告，建議美國公民勿前往海地。 根據聯合國統計，黑幫暴力近年來已導致超過130萬海地人流離失所。 自2021年海地總統摩依士(Jovenel Moise)在家中遭到傭兵刺殺以來，這個擁有近1,200萬人口的國家安全情勢急遽惡化。 總統遇刺身亡造成了權力真空，海地政界人物一直難以填補這一空缺，至今尚未舉行任何選舉，產生取代摩依士的新總統。 今年9月底，聯合國安全理事會(中央廣播電台 ・ 19 小時前
蘇澳永春里鳳凰受災戶土石堆積半層樓高 清理4天仍未清完
鳳凰颱風為宜蘭縣蘇澳鎮帶來暴雨，造成永春里野溪暴漲爆發土石流，許多住戶土石堆積半層樓高，現場滿目瘡痍，國軍及啟德機械起重工程團隊救災工作進入第4天，今天（16日）持續到場清除土石，協助受災戶清理家園。本月11日上午，蘇澳鎮永春里被列入紅色土石流警戒區，里長張盛國配合蘇澳鎮公所針對里內保全戶啟動疏散撤自由時報 ・ 20 小時前
巷口無斑馬線！行人怨吞「闖燈罰單」 警：車輛是綠燈
巷口無斑馬線！行人怨吞「闖燈罰單」 警：車輛是綠燈EBC東森新聞 ・ 19 小時前
金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動 團隊合影 (圖)
金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，導演李宜珊（後左4）、演員蔡振南（前中左）、王彩樺（前中右）、林怡婷（後右4）、游安順（後右1）、李千娜（後右3）等人一同合影留念。中央社 ・ 19 小時前
易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！出道12年真心話：盼未來贏得觀眾們的尊重
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導中國第38屆金雞華語電影之夜，於昨（15）日晚間在廈門舉行頒獎典禮，各大演員齊聚一堂，最佳男女主角獎項成為本屆萬眾...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 19 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 11 小時前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 17 小時前
年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題
年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人......風傳媒 ・ 20 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 20 小時前