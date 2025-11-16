影印店員工不滿遭佔車位 持木製武士刀闖鴨肉店理論爆衝突 警方介入偵辦

影印店員工不滿店門口車位被佔，毆打鴨肉店女店員。翻攝社會事新聞影音

屏東市日前發生1因「停車糾紛」引起的暴力攻擊事件；建豐路上1家鴨肉店與影印店相鄰已久，但鴨肉店生意熱絡，他家顧客常將汽機車停在影印店門口，造成影印店出入口被堵，埋下衝突種籽，事發當時，影印店邱姓員工不滿門口車位又被佔了，一時抓狂，持木製武士刀攻擊鴨肉店女員工。。

目擊者指出，15日晚間7點15分，影印店邱姓男員工見到又有鴨肉店客人將車停在店門口，一時情緒失控，竟從店內抓起1把「武士刀造型的木製棍棒」，快步走向隔壁鴨肉店理論，但他情緒激動，無法冷靜說理，咆哮沒幾句就揮動木刀，欲攻擊店內女員工，場面瞬間混亂。

幸好，衝突過程中，邱男的母親在場，目睹兒子抓狂，後急忙上前勸阻，希望他放下木刀；邱男雖一度被母親喝止，並放下木製武士刀，但情緒依舊激動，隨後又以徒手推打鴨肉店一名女員工，令周遭民眾驚慌不已。

警方接獲報案後趕抵現場時，邱男已自行回家，他的母親仍留在店前，向店家道歉，並協助整理混亂現場；警方隨後前往邱男住處，並通知相關當事人到派出所製作筆錄，以釐清事發經過、衝突細節與傷勢狀況。

警方初步調查認為，本案主因為長期停車問題累積的不滿情緒失控所致，全案將依《社會秩序維護法》偵辦。至於雙方是否另行提告或提出傷害告訴，則仍待雙方自行評估與決定。

警方提醒，面對鄰里紛爭應保持冷靜，透過通報警方或協調方式處理，切勿因一時衝動做出危險行為，避免衝突升級及造成難以挽回的後果。



