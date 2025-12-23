影史最佳演唱會電影回歸 重現傳奇音樂人Live演出

記者王丹荷／綜合報導

美國樂團Talking Heads的主唱兼吉他手大衛拜恩，曾與坂本龍一以《末代皇帝》配樂在奧斯卡霸氣奪金，前衛又雋永的音樂風格讓人難以抗拒。國家影視聽中心2026年1月推出特別企劃「進擊的音浪：大衛拜恩的神經時光屋」，連選映《別假正經》（1985）、《美國烏托邦》（2020），在高規格硬體影廳觀賞「影史最佳演唱會電影」，重現傳奇音樂人Live演出的極致魔力。

1983年，大衛拜恩率Talking Heads樂團登台連演4夜，靠著讓人一聽就中毒跟上節奏搖擺的音樂、最純粹的舞台魅力以及特異獨行的舞蹈造型風靡全場！表演者全然投入，群眾如癡如醉，《沉默的羔羊》名導強納森德米用攝影機參與傳奇時刻，將這史詩級的行為藝術大秀拍成電影《別假正經》。

廣告 廣告

美國獨立製片廠牌A24為紀念本片40週年，堅持尋獲電影原始底片及音軌，邀請樂團成員共同監修完成4K修復版。影視聽中心邀請大家走進40年前的演唱會現場，沉浸享受Talking Heads樂團現場演出〈神經殺手〉等招牌金曲的狂放能量。

大衛拜恩的音樂傳奇與創作能量至今仍充滿影響力，他在2022年以近70歲的資深音樂人身份啟動「愉悅的理由」跨界創作計畫，推出名為《美國烏托邦》的百老匯現場演出、音樂專輯和劇場電影，榮獲美國劇場東尼獎、音樂葛萊美獎和影視艾美獎三界最高殿堂獎項肯定。

在這場演出裡，樂手就是舞者，大衛拜恩是主唱也像說書人，他身穿鐵灰色西裝背起吉他、赤腳走進觀眾席，嘗試用音樂回應時局混亂的美國。《美國烏托邦》劇場電影由史派克李執導，並由《王牌冤家》攝影師艾倫庫拉絲掌鏡，鏡頭流場的跟著舞台走位、大衛拜恩的神情特寫，加上帶動心臟用力跳動的鼓點，以及群眾喧囂的歡呼，邀請觀眾2026年用大衛拜恩的演出作為開始。

「進擊的音浪：大衛拜恩的神經時光屋」還原演唱會現場的各種聲響和視覺張力，影廳嚴禁手機錄影的沉浸式體驗讓人更加投入。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

《別假正經》（1985）被譽爲「影史最佳演唱會電影」。（Image Courtesy of A24）

《美國烏托邦》的樂手就是舞者，大衛拜恩（右）是主唱也像說書人。（Images courtesy of Park Circus_Universal）