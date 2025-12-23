影史最佳演唱會電影！大衛拜恩4K修復版重現 赤腳百老匯震撼全場

《別假正經》（1985）被譽爲「影史最佳演唱會電影」。國家影視聽中心提供

傳奇樂團Talking Heads主唱大衛拜恩（David Byrne）曾與坂本龍一合作《末代皇帝》配樂獲奧斯卡金像獎。1983年大衛拜恩率Talking Heads樂團登台連演四夜，《沉默的羔羊》名導強納森德米將這史詩級的行為藝術拍成電影《別假正經》。

國家影視聽中心於2026年1月推出年度特別企劃「進擊的音浪：大衛拜恩的神經時光屋」，接連選映跨世代傳奇經典《別假正經》（1985）與《美國烏托邦》（2020），透過高規格硬體影廳，帶領影迷沉浸在Live演出的極致魔力中。

A24操刀4K修復！《沉默的羔羊》名導掌鏡，Talking Heads傳奇現場重現

美國獨立製片廠牌A24為紀念《別假正經》40週年，堅持尋獲電影原始底片及音軌，邀請樂團成員共同監修完成4K修復版，重現40年前的演唱會現場，沉浸享受Talking Heads樂團現場演出〈神經殺手〉等招牌金曲的狂放能量。

橫跨40年的神級演出！《美國烏托邦》史派克李執導，赤腳走進百老匯

大衛拜恩的創作能量在70歲高齡依然驚人，其跨界計畫《美國烏托邦》不僅橫掃東尼獎、葛萊美獎與艾美獎三大最高殿堂，更由名導史派克李執導成劇場電影。

《美國烏托邦》榮獲美國劇場、音樂和影視三界最高殿堂肯定。國家影視聽中心提供

片中大衛拜恩身穿鐵灰色西裝、赤腳在舞台與觀眾席間穿梭，將樂手轉化為舞者，透過音樂回應美國動盪的時局。由《王牌冤家》攝影師艾倫庫拉絲掌鏡，流暢捕捉每一個神情特寫與心臟共振的鼓點，邀請觀眾在2026年之初，回歸最純粹的良善與感動。

「進擊的音浪：大衛拜恩的神經時光屋」企劃核心在於還原演唱會現場的真實聲響與視覺震撼。為了確保每一位觀眾都能進入「神經時光屋」的魔幻氛圍，影視聽中心特別強調影廳內嚴禁手機錄影，旨在提供最純粹的沉浸式觀影體驗。透過大銀幕感受大衛拜恩跨越40年的音樂傳奇。



