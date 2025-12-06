影史最大收購案！Netflix吞併HBO與華納兄弟影業

（記者周德瑄／綜合報導）串流影音霸主Netflix於美國時間5日投下震撼彈，宣布以總價約720億美元，折合新台幣約2.25兆元的天價，收購華納兄弟探索旗下的華納兄弟影業、HBO及HBO Max。這場世紀交易不僅讓Netflix將哈利波特、DC英雄等頂級IP納入麾下，更標誌著串流媒體帝國的版圖將達到前所未有的規模。

根據雙方達成的最終協議，這筆交易將採取現金加股票的方式進行，每股收購價約為27.75美元，其中包含23.25美元現金與價值約4.50美元的Netflix股票。若計入承擔的債務，整體企業價值高達827億美元。依照計畫，華納兄弟探索將先行拆分旗下的電視網業務Discovery Global，包含CNN與TNT等頻道將不在此次收購範圍內，待拆分作業完成後，Netflix預計於2026年第三季正式接手華納兄弟的核心影視資產。

這項歷史性的併購意味著好萊塢最具底蘊的片廠之一將併入Netflix體系。Netflix過去雖靠著自製內容崛起，但缺乏長期的IP庫存，此次交易將使其一口氣獲得DC超級英雄宇宙、魔法世界哈利波特、冰與火之歌權力遊戲以及經典美劇六人行等無價資產。Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯表示，這將結合創新精神與百年說故事的傳奇，為全球觀眾帶來前所未有的娛樂體驗，並強調未來華納旗下的電影作品仍會維持院線上映的模式。

回顧這場收購戰，華納兄弟在去年10月公開求售後，吸引了包括康卡斯特與派拉蒙等巨頭競標，派拉蒙甚至一度指控競標過程對Netflix存在偏袒。分析師指出，隨著傳統電視廣告營收銳減，華納兄弟面臨轉型壓力，而Netflix則急需龐大片庫來鞏固霸主地位並拓展遊戲等新業務，雙方去年的營收規模相當，皆約為390億美元，此次合併可謂強強聯手。

然而，這場世紀聯姻也面臨嚴峻的監管挑戰。由於Netflix已是全球最大串流平台，如今再吞下好萊塢五大片廠之一與HBO Max，引發外界對於市場壟斷的疑慮。美國導演工會已表達擔憂，加州共和黨眾議員伊薩更致函監管機構反對此案，認為將損害消費者權益。對此，Netflix方面則主張市場競爭依然激烈，並點名YouTube才是其最大的競爭對手，試圖降低反壟斷審查的阻力。

