影史最強特務變身！湯姆克魯斯改走喜劇路線 《挖掘者》拿鏟子大跳神舞

湯姆克魯斯繼《不可能的任務》後，推出新作《挖掘者》，首度攜手《鳥人》與《神鬼獵人》名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作。阿湯哥在片中徹底拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鐵鏟化身超狂挖掘者，主演年度最瘋狂的災難喜劇。

在曝光的預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟展現喜感十足的肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，導演阿利安卓崗札雷伊納利圖接受訪問時更直言，阿湯哥在新片中的表現絕對能再度驚艷全世界。

終身成就獎後不停歇！阿湯哥神預言合作契機

湯姆克魯斯今年才正式告別演藝生涯最具代表性的系列作《不可能的任務》，並榮獲生涯首座奧斯卡終身成就獎肯定。巧合的是，當初他從導演阿利安卓崗札雷伊納利圖手中接過獎座時，便曾表示自己絕不會停下腳步，將持續為觀眾帶來更多精彩的演出，這番發言如今看來彷彿提前為兩人首度合作的《挖掘者》預告。

阿湯哥入行40年 瘋狂熱情震撼大師級導演

導演阿利安卓崗札雷伊納利圖在訪談中分享，這是他首度與湯姆克魯斯合作，並深受對方對電影工作的投入與熱情震撼。導演表示，阿湯哥在準備作品時展現的風度、理解力與正直令人敬佩，電影製作已成為他40年來的人生核心。兩人透過這次合作建立起高度信任的夥伴關係，導演更拍胸脯保證，阿湯哥將在片中展現前所未見的演技層次。

神鬼獵人金獎團隊強勢回歸！ 膠捲拍攝規格打造

墨西哥名導阿利安卓崗札雷伊納利圖曾以《神鬼獵人》助李奧納多狄卡皮歐奪下奧斯卡影帝，並憑《鳥人》橫掃最佳影片與最佳導演等4項大獎。此外，他也曾與《靈魂的重量》西恩潘、《火線交錯》布萊德彼特及《最後的美麗》哈維爾巴登等巨星合作。

此次執導《挖掘者》，再度邀請3屆奧斯卡最佳攝影得主艾曼努爾盧貝茲基合作，並採用VistaVision膠捲拍攝。新片集結了《鳥人》與《神鬼獵人》的原班編劇團隊，聯手為湯姆克魯斯量身打造一場視覺與劇情的雙重饗宴。《挖掘者》預計將於2026年在台上映，並同步推出IMAX版本。



