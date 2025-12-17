影史最強3D電影《阿凡達：火與燼》和金馬影后主演的《地母》《尋她》都上映！｜12/18新片快報

影史最強3D電影《阿凡達：火與燼》搶先全球上映必須先衝！金馬影后「范冰冰」是狠人！在《地母》演農婦好接地氣！「農婦」金馬影后還有《尋她》的舒淇。想要追求心靈解答就看《喇嘛與仁波切》，想要感受青春就看高人氣網劇的電影版《我才不要和你做朋友呢》！聖誕節前夕，看一部聖誕電影《聖誕五告讚！》超級應景！喜歡類型電影的就把泰國爆笑恐怖喜劇《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》看起來。本週新片跨越時間與空間，從潘朵拉星球到大馬農村，從驚悚到幽默，各種片型隨你選！

《阿凡達：火與燼》精彩劇照。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》2025/12/17上映

由詹姆斯·卡麥隆執導的「阿凡達3」《阿凡達：火與燼》將帶領觀眾回到奇幻的潘朵拉星球，展開一場視覺的巔峰之旅。故事延續前作，傑克·蘇里（山姆·沃辛頓 飾）與奈蒂莉（柔伊·莎達娜 飾）一家面臨到了全新的威脅，全家人必須再次展開冒險。這次的故事不僅是對前三部曲的總結，也是對潘朵拉世界的深度擴展。無論是人類與納美族的衝突，還是對新種族的「強勢」介入的衝擊力，有詹姆斯卡麥隆坐鎮執導，從來不會令觀眾失望！

范冰冰憑《地母》抱回金馬影后，過去因逃稅在中國遭封殺。（圖／海鵬影業提供）

《地母》2025/12/19上映

《地母》這部由《南巫》張吉安編導的全新作品，帶領觀眾走進90年代的馬來西亞農村，電影融合了民間信仰與驚悚元素，全片倚賴范冰冰在片中扮演一名遭遇命運捉弄的農婦，白日奔波於鄰里徵地爭議，夜晚成為一名為鄰里解降頭的巫師。不論她怎麼努力，卻都無法擺脫丈夫過世後，對她造成的傷痛。努力想讓社會變好的她更常常「做白工」。電影探討大馬人在生活中所遭遇的無奈與希望，范冰冰的演技將震撼每一位觀眾的心靈。

導演坦言自己寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，將她視為女主角唯一人選（圖／采昌提供）

《尋她》2025/12/19上映

金馬影后舒淇主演的《尋她》顛覆以往形象！化身為一位農婦，舒淇飾演一個為了尋找被暴風雨捲走的女嬰，不顧一切踏上孤獨旅程的堅毅母親。電影不僅是一場母愛的呼喊，也是對命運的抗爭。金馬影后演技精湛，情感刻畫極為細膩，展現出母親為了重獲失去的愛而無所畏懼的堅韌。舒淇的存在為影片增色不少，為每一位母親的心靈提供港灣和安慰。

《喇嘛與仁波切》2025/12/19上映

柏林影展Kplus世代國際評審團大獎得主《喇嘛與仁波切》是一部用八年時間拍攝的紀錄片，電影記錄了一位小活佛的成長過程。除了深入藏傳佛教的世界，展現了仁波切從孩童到成年的心靈旅程，在這部影片中，老喇嘛與年輕的仁波切之間的師徒情誼以及他們之間跨越時代與身份的交流，更能讓觀眾感受到人性中最純真與溫暖的一面。

動畫電影《聖誕五告讚！》上映後獲得法國影媒盛讚。（海鵬提供）

《聖誕五告讚！》2025/12/19上映

德法聯合製作、以五個風格各異的聖誕故事為主題，捕捉聖誕的奇蹟與溫馨。每個故事都充滿了節日的喜悅與奇幻元素，讓觀眾在聖誕的氛圍中感受到真摯的情感與人性的光輝。這部影片的藝術風格多樣，是一部精緻動畫，無論是形式的呈現還是獨特的故事結構，都能讓你感受到「聖誕」節日的魔力！

《聖誕五告讚！》動物和人類都在搶救最後一棵聖誕樹。（圖／海鵬提供）

《藤子海敏：老派少女的浪漫樂章》2025/12/19上映

藤子海敏一度因為一夜成名而重回古典音樂圈，這部紀錄片將她與愛貓相伴的日常生活以及她在音樂上的熱愛呈現得淋漓盡致。延續了導演小松莊對藤子海敏的跟拍，捕捉了這位鋼琴家的晚年生活。一部關於浪漫、藝術與生命的音樂頌歌於焉誕生，老派浪漫最是經典，觸碰到靈魂深處的藝術紀錄片，帶領觀眾一同感受那份細膩的情感與藝術的美。

《我才不要和你做朋友呢》2025/12/19上映

改編自高人氣網劇的電影版《我才不要和你做朋友呢》，是一個充滿懷舊情感的青春穿越故事。女主角是位現代的高中生，意外穿越回過去，變成了自己母親的閨蜜，決心改變過去的錯誤，阻止渣爸的到來，重啟人生！電影以幽默而溫暖的風格，展現了青春的勇氣，也有感人至深的情節。每一個青澀的記憶都能引你的共鳴，因為大家都曾年輕過。

《我才不要和你做朋友呢》

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》2025/12/19上映

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》這部泰國爆笑恐怖喜劇延續了前作的幽默風格，講述了阿儂與阿喬兩位角色在多次輪迴中的深厚羈絆。儘管兩人遭遇了各種難關，但依然注定在每一世相遇，原來跨越三生三世的愛情故事不只能夠浪漫揪心，還可以走這種「帶給觀眾無盡的歡笑與淚水」的路線！無論是驚悚的元素還是搞笑的情節，都能讓人捧腹大笑又心生感動。

