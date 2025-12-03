影史第一人！巴西男星華格納莫拉奪紐約影評人影帝 挾氣勢問鼎2026奧斯卡
第91屆紐約影評人協會獎（New York Film Critics Circle）於台灣時間3日凌晨公布得獎名單。其中，熱門話題電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）表現亮眼，勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎。
值得一提的是，該片男主角巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura）創下歷史，成為紐約影評人協會獎自1936年成立以來，首位獲頒影帝殊榮的拉丁裔演員。華格納莫拉繼坎城、芝加哥等國際影展稱帝後，本次勇奪第5座影帝大獎，他在個人社群平台轉發得獎貼文，興奮之情溢於言表。
紐約影評人協會獎是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡獎季的重要風向球之一。獲獎消息傳回巴西，鬼才導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）第一時間轉發獲獎資訊，幽默表示：「好消息，我需要喝一杯！」網友也紛紛留言祝賀，興奮冀望該片「再奪小金人」。
劇情重現1977年巴西動盪 大白鯊驚現人腿引發全民瘋狂
《這不只是個間諜故事》是導演小克雷伯曼東沙繼《殺戮荒村》後，再度榮獲紐約影評人協會獎最佳國際影片的作品。劇情背景設定在1977年的巴西，當時勒西菲城市迎來一年一度的嘉年華盛會。不料，當地捕獲的大白鯊嘴裡竟驚現一條人腿，隨著媒體大肆渲染報導，戲院同步重映《大白鯊》，讓全民陷入瘋狂。
與此同時，左派研究員馬賽羅（華格納莫拉飾）因得罪權貴勢力，遭人買兇追殺，只好帶著年幼兒子逃回家鄉，加入地下庇護組織，改名換姓以求一線生機。該片上月於巴西上映，迄今已開出1.1億台幣超級票房，不僅榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」。
金球影后費南妲托雷斯力挺出線 挾雙料大獎問鼎2026奧斯卡
《這不只是個間諜故事》自今年坎城影展榮獲最佳導演、最佳男主角等4大獎後，即被視為2026奧斯卡金像獎的入圍熱門片之一。在代表巴西「申奧」前，該片曾傳出遭遇民間不同意見的爭議。最終，由金球獎影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）現身力挺，才讓《這不只是個間諜故事》順利出線。
如今，該片一舉榮獲紐約影評人協會最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎，更讓巴西挾此氣勢對問鼎2026奧斯卡信心十足。《這不只是個間諜故事》預定2026年春天在台上映。
