影史第2強！《冠軍之路》3週狂吸7054萬，曾文誠曝球員淚點：提到這2字必哭

導演龍男・以撒克・凡亞思（左）與紀錄片棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠（右）共同出席映後座談。攝影師沈茗柯提供

年度現象級紀錄片《冠軍之路》再傳捷報，上映僅3週票房已直衝7054萬，強勢奪下台灣紀錄片影史票房第2名。這部作品不僅為3月即將到來的世界棒球經典賽預熱，更因真實記錄了台灣英雄們從選秀乏人問津到世界奪冠的逆襲之路，讓無數觀眾在戲院淚崩。資深球評「曾公」曾文誠日前出席映後座談時更驚爆內幕，坦言訪談過程中，幾乎每一位剛強的球員只要提到「家人」，都會忍不住落下男兒淚。

《冠軍之路》由導演龍男・以撒克・凡亞思執導，將中華隊從2013年與冠軍擦身而過，到2024年世界棒球12強賽登頂的高低起伏悉數呈現。曾文誠感性分享，片中的球員不再只是冷冰冰的攻守數據，而是活生生的人。

他將片名拆解，認為「之路」二字最是辛酸，許多選手在職業初期不被看好，甚至被酸民「酸到天上不知道第幾層」，但他們頂住壓力，從不輕言放棄。這些不為人知的付出與蛻變，透過大銀幕的細膩捕捉，轉化為激勵人心的強大能量。

雙殺幸福來得太突然！曾文誠幽默看奪冠：這條路台灣走了40年

回憶起2024年那場讓全台沸騰的12強賽事，曾文誠幽默地表示，直到最後一個出局數出現前，他都不敢相信中華隊真的這麼厲害，他開玩笑說：「雙殺的幸福來得很突然。」但他隨即正色道，這個冠軍並非一蹴可幾，而是這條路走了超過40年。

他認為現在的教練團是透過當年自己的汗水、淚水與不甘心，將這股累積數十年的力量傳承給新一代球員，最終才完成了全台灣人的夢想。這份棒球精神的薪火相傳，正是紀錄片最核心的價值所在。

年度現象級紀錄片《冠軍之路》上映3週票房直飆7054萬，成為台灣紀錄片影史票房第2名。牽猴子提供

影史二哥地位坐穩 《冠軍之路》攜手球迷熱血挺經典賽

為了讓這股正向能量向下扎根，片商於24日在台北、新竹與台中舉辦了「親子限定場」，名額一釋出火速被搶光。許多家長帶著孩子進戲院，見證英雄們如何頂住壓力爭取榮譽。

家長感性分享，透過觀影不僅增加了親子間的共同話題，更讓棒球精神不再只是大人口中的傳說，而是孩子能親自感受的成長故事。這部由WBSC、CPBL與多方正式授權的作品，成功將體育競技昇華為全民教育，讓「運動家精神」在寒假期間溫暖了每一個家庭。

隨著票房積累與討論度居高不下，《冠軍之路》已成為2026年開年最重要的文化事件。專業顧問曾文誠與王雲慶的加入，更確保了影片的深度與權威性。這部片不僅是給老球迷的回憶錄，更是給新一代台灣人的勇氣之書。

曾文誠強調，能將這些努力記錄下來給國中小球員觀看，是最好的精神傳承。目前《冠軍之路》仍全台盛大熱映中，期待在經典賽開打前，全台灣能再次團結於棒球的榮耀之下。



