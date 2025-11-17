影后伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢唱卡拉OK 讚《左撇子女孩》今年最棒電影

法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）帶著新片《女富豪的美麗與哀愁》來到台北金馬影展，17日受訪時坦言，從事表演工作熱情不減，是因為不斷遇到很棒的劇組，和導演之間有信任也很重要，「其實演電影不需要花什麼力氣，舞台劇可能就需要費點心，但我很喜歡演戲，所以會一直有熱情。」

72歲的伊莎貝雨蓓參演超過百部電影，對於挑選作品的標準，她第一個考量是導演，電影雖然是很多人合作誕生的作品，「但追根究底是獨立的表現形式，導演的觀點、視角是我首要考量，我很難想像《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》由其他導演來導。」另一個考量，則是劇本的對話，「一部電影最重要的是對話的表現，像是《女富豪的美麗與哀愁》的對話很棒，很有趣、充滿豐富性，能讓演員馬上進入角色。」

廣告 廣告

伊莎貝雨蓓參演超過百部電影。（圖／金馬執委會提供）

伊莎貝雨蓓近幾年接連在台中演出舞台劇《櫻桃園》、《貝芮妮絲》，她回憶十多年前和侯孝賢一起去唱卡拉OK，「我記不得唱什麼歌了，他唱中文和台語，我唱法文，玩得非常開心。」此次《女富豪的美麗與哀愁》映後，影廳外有大批影迷爭睹風采，她透露台灣粉絲會送她鳳梨酥、小物品等，而她對和法國不一樣設計感的小東西特別感興趣，笑說：「我需要更大的行李箱！」

平常伊莎貝雨蓓沒有工作，便會多方閱讀，去博物館，或是看戲、看電影，「這都是我人生的一部分，我喜歡讓我跳脫現實的形式。」她還特別提到今年在巴黎看了一部最喜歡的電影就是來自台灣的《左撇子女孩》，笑說如果有時間會想去片中的臨江街夜市逛逛。

伊莎貝雨蓓帶來新片《女富豪的美麗與哀愁》。（圖／金馬執委會提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導