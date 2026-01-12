影后幸運符發威！ 《這不只是個間諜故事》奪金球雙料大獎

巴西演員華格納莫拉隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯的幸運符，果真贏得金球影帝。（海鵬提供）

多才多藝的巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura）兼具導演、製片和音樂家等身分，繼以諷刺70年代巴西政治的電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）登上坎城影帝後，今天再奪金球獎劇情類最佳男主角。

華格納莫拉曾以《精銳部隊》和《精英部隊2》系列創下巴西票房紀錄，更因演出Netflix影集《毒梟》（Narcos）享譽國際，並獲金球獎提名。今年49歲的華格納莫拉在《這不只是個間諜故事》中飾演科技專家馬賽羅，因得罪70年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺。他為保護年幼兒子決定逃亡，並幸運一路受到地下特務的庇護…。

廣告 廣告

華格納莫拉獲金球影帝時表示，《這不只是個間諜故事》是一部關於集體記憶，或社會失憶，以及世代創傷的電影。「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以」，他認為電影《這不只是個間諜故事》，正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。

《這不只是個間諜故事》拿下金球獎最佳外語片。（海鵬提供）

有趣的是，《這不只是個間諜故事》劇組全員在走紅毯時，隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）的幸運符，果真贏得雙料大獎。華格納莫拉不僅首位榮獲坎城影帝的巴西演員，也是第一位榮登金球影帝的巴西男星。即使演員生涯都因為演出充滿政治色彩的角色爆紅，但他仍小心翼翼、不願讓這些角色來定義自己，「我喜歡當個演員，並不想成為電影中的『切格瓦拉』」。

《這不只是個間諜故事》在本屆金球獎中除了獲頒劇情類最佳男主角，也拿下最佳外語片，並獲派代表巴西角逐2026奧斯卡最佳國際電影。導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）上台致詞感性發言，呼籲「此刻正是需要電影的時代，年輕人們，拍電影吧！」該片將於農曆春節後在台上映。

更多鏡週刊報導

第83屆金球獎紅毯大亂鬥！ 海莉史坦菲德挺孕肚搶目光

李奧納多金球獎被虧「歷任女友未滿30歲」 台下苦笑大方讚主持人有料

《混沌少年時》歐文庫柏成為最年輕金球獎得主 第83屆金球獎揭曉