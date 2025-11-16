金馬獎2025／影后戰！高伊玲揭「半盲演出」淚憶母 范冰冰、方郁婷二拚后冠

金馬影后之爭，先是憑藉在電影《我家的事》細膩演技獲得台北電影獎影后的高伊玲，再次入圍金馬獎最佳女主角！她含淚透露第一時間就將喜悅與已離世14年的母親分享，更發現原來自己的演出，投射出的對象就是媽媽。另外包括四度征戰金馬影后的劉若英、睽違22年再拚影后的林依晨，以及兩度角逐最佳女主角的方郁婷與范冰冰，都展現令人驚艷的演技與角色詮釋。

高伊玲淚憶母親。（圖／TVBS）

高伊玲在得知入圍喜悅時，第一時間摸著與母親的合照，向媽媽訴說：「我拍了一部電影，這部電影很好玩，你知道裡面的造型，我跟你長得超像，就是我年輕時候的那個米粉頭。」高伊玲也發現自己的手與母親的手一模一樣，意識到「我媽媽一直都在，我其實在演的是我媽媽，原來『阿秋』最像的就是我媽媽。」

在《我家的事》中，高伊玲深刻演繹了一個母親的堅韌與煎熬，不僅面對養女的質疑，還有一場被她直封為「魔王場」的戲，要脅姚淳耀捐精，她表示那場戲中的眼淚是「阿秋」為自己流的，因為「她好看不起她自己，可是為了愛情，沒關係」高伊玲也坦言這場戲沒有任何素材可以模仿或學習，即使導演定剪完後，她仍對自己的表演沒有信心，擔心是否太過用力，所幸收到的觀影回饋都是恰如其分。

為了符合角色年紀與環境背景，近視600度的高伊玲，還透露在多達三分之二的拍攝時間裡，其實她都沒有戴隱形眼鏡上陣。她描述手術室的一場戲：「『阿冬』跟我的距離大概是我現在在這邊到牆壁，這樣大概兩公尺多一點，我幾乎是那種半盲的狀態，可是我不知道為什麼，我就是可以對焦到他的眼睛，他的眼神。」當她頭一轉過去，看到他並四眼相交時，眼淚止不住地流下，「我真的是哭到枕頭都濕了。」

劉若英躺病床演出孕婦身心靈掙扎。（圖／TVBS）

同樣入圍金馬影后的劉若英，睽違13年再度擔綱電影長片女主角。在《我們意外的勇氣》中，她為安胎住院，幾乎都躺在病床上演出，在肢體語言受限的情況下，展現了孕婦身心靈的恐懼與掙扎。劉若英分享了一個拍攝趣事，片中懷孕初期還未裝上「假肚子」時，原本採取避開肚皮的拍法，但她靈機一動，「我就跟導演說，不用不用我去喝兩杯水就行。」運用唱歌的腹式呼吸法把肚子鼓了起來，讓全劇組驚呼amazing。

林依晨挑戰詮釋深陷心理困境的妻子。（圖／翻攝自深度安靜）

林依晨則憑藉《深度安靜》睽違22年再度角逐影后，挑戰詮釋深陷心理困境的妻子，在壓抑與崩潰間遊走。金馬執委會執行長聞天祥指出，林依晨這次做出完全不同過往的表演，情緒轉換讓人驚艷。

方郁婷二度角逐影后。（圖／TVBS）

年僅19歲的方郁婷曾憑《美國女孩》獲得金馬最佳新人，如今再憑《大濛》二度力拚最佳女主角，她降齡詮釋1950年代的鄉村少女「阿月」，從零開始苦練台語，方郁婷表示：「我記得那時候很難發音的是『極樂殯儀館』，然後我現在也講得不好，還有『民國』。」為了角色，她不僅剪短頭髮，還曬黑皮膚，造型讓她自己都嚇一跳。

范冰冰新作挑戰自我。（圖／翻攝自TIFFTOKYOnet、TGHFF）

范冰冰則以《地母》強勢來襲，二度入圍金馬影后，她表示所有的一切都是挑戰：「因為我要在戲裡面沒有用我的母語在演戲，有馬來西亞語，然後福建話，然後暹羅話、印尼話等等。」為了角色，她在拍攝前的很長一段時間去下田插秧，「每天腿上可能被蚊子咬了100多個包。」洗盡鉛華的角色造型讓許多人都認不出她，也為今年金馬影后之爭增添看頭。

