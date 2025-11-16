金馬獎2025／影后戰！高伊玲揭「半盲演出」淚憶母 范冰冰、方郁婷二拚后冠
金馬影后之爭，先是憑藉在電影《我家的事》細膩演技獲得台北電影獎影后的高伊玲，再次入圍金馬獎最佳女主角！她含淚透露第一時間就將喜悅與已離世14年的母親分享，更發現原來自己的演出，投射出的對象就是媽媽。另外包括四度征戰金馬影后的劉若英、睽違22年再拚影后的林依晨，以及兩度角逐最佳女主角的方郁婷與范冰冰，都展現令人驚艷的演技與角色詮釋。
高伊玲在得知入圍喜悅時，第一時間摸著與母親的合照，向媽媽訴說：「我拍了一部電影，這部電影很好玩，你知道裡面的造型，我跟你長得超像，就是我年輕時候的那個米粉頭。」高伊玲也發現自己的手與母親的手一模一樣，意識到「我媽媽一直都在，我其實在演的是我媽媽，原來『阿秋』最像的就是我媽媽。」
在《我家的事》中，高伊玲深刻演繹了一個母親的堅韌與煎熬，不僅面對養女的質疑，還有一場被她直封為「魔王場」的戲，要脅姚淳耀捐精，她表示那場戲中的眼淚是「阿秋」為自己流的，因為「她好看不起她自己，可是為了愛情，沒關係」高伊玲也坦言這場戲沒有任何素材可以模仿或學習，即使導演定剪完後，她仍對自己的表演沒有信心，擔心是否太過用力，所幸收到的觀影回饋都是恰如其分。
為了符合角色年紀與環境背景，近視600度的高伊玲，還透露在多達三分之二的拍攝時間裡，其實她都沒有戴隱形眼鏡上陣。她描述手術室的一場戲：「『阿冬』跟我的距離大概是我現在在這邊到牆壁，這樣大概兩公尺多一點，我幾乎是那種半盲的狀態，可是我不知道為什麼，我就是可以對焦到他的眼睛，他的眼神。」當她頭一轉過去，看到他並四眼相交時，眼淚止不住地流下，「我真的是哭到枕頭都濕了。」
同樣入圍金馬影后的劉若英，睽違13年再度擔綱電影長片女主角。在《我們意外的勇氣》中，她為安胎住院，幾乎都躺在病床上演出，在肢體語言受限的情況下，展現了孕婦身心靈的恐懼與掙扎。劉若英分享了一個拍攝趣事，片中懷孕初期還未裝上「假肚子」時，原本採取避開肚皮的拍法，但她靈機一動，「我就跟導演說，不用不用我去喝兩杯水就行。」運用唱歌的腹式呼吸法把肚子鼓了起來，讓全劇組驚呼amazing。
林依晨則憑藉《深度安靜》睽違22年再度角逐影后，挑戰詮釋深陷心理困境的妻子，在壓抑與崩潰間遊走。金馬執委會執行長聞天祥指出，林依晨這次做出完全不同過往的表演，情緒轉換讓人驚艷。
年僅19歲的方郁婷曾憑《美國女孩》獲得金馬最佳新人，如今再憑《大濛》二度力拚最佳女主角，她降齡詮釋1950年代的鄉村少女「阿月」，從零開始苦練台語，方郁婷表示：「我記得那時候很難發音的是『極樂殯儀館』，然後我現在也講得不好，還有『民國』。」為了角色，她不僅剪短頭髮，還曬黑皮膚，造型讓她自己都嚇一跳。
范冰冰則以《地母》強勢來襲，二度入圍金馬影后，她表示所有的一切都是挑戰：「因為我要在戲裡面沒有用我的母語在演戲，有馬來西亞語，然後福建話，然後暹羅話、印尼話等等。」為了角色，她在拍攝前的很長一段時間去下田插秧，「每天腿上可能被蚊子咬了100多個包。」洗盡鉛華的角色造型讓許多人都認不出她，也為今年金馬影后之爭增添看頭。
更多 TVBS 報導
金馬62／范冰冰再返金馬獎搶影后 強勢對抗林依晨、劉若英
金馬新人驚險慘遭火吻！「火苗從灶腳竄出」頭毛全捲起來
《大濛》穿越1950年代！柯煒林「髒話學超快」：我都是問導演
金馬62／柯煒林抗癌後首來台暖喊「感謝支持」 方郁婷見中分髮型後竟崩潰
其他人也在看
宜蘭蘇澳運動用品店"遭水淹" 老闆受災"含淚大放送"
生活中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭蘇澳鎮的中山路受損慘重，一家運動用品店整間一半的商品遭水淹，怎麼清都清不完，店家發出清倉大優惠的公告，半買半相送，許多鎮民下午到場搶便宜，把店面擠得水洩不通，買到的人直呼便宜，但老闆的心卻在淌血！顧客vs.老闆：「拆了300好不好，這個比較沒有差那麼多還可以用，250就好，好。」拿著商品猛問多少錢，民眾左一個右一個，讓老闖幾乎子快要招架不住！顧客vs.老闆：「你喜歡多少錢？隨便賣了啦。」乾脆要客人随意開、老闆隨意賣，小小店面擠進大批人潮，走道全都是挑貨的民眾，看個人手上都拿了好幾樣商品，還有人已經包了一大袋，走出店門，發現又有好貨繼續挑！老闆vs.顧客：「買完了4400，哇你賺到了弟弟真的，你要不要買內褲一件50，而且這彈性很好。」宜蘭蘇澳鎮的中山路受損慘重，有運動用品店業者整間一半的商品遭水淹，發出清倉大優惠的公告，半買半相送。（圖／民視新聞）連店家的朋友都來幫忙叫賣、除了架上運動服飾、運動鞋外，地上滿滿的泡水商品，有民眾鷹眼發現，裡頭有新款的防風外套，馬上詢問價格！顧客：「這個是有品牌的，只賣800。」原價近4000只賣800元，民眾買得好開心、老闆的心根本在淌血，蘇澳中山路一段這間運動用品店，周六中午發出公告，表示水淹得快，整理得慢，所以全開放！強調人手真的不夠，東西多到完全消化不完。惜福品現場任你挑，自行清洗帶回家，架上為全新商品無泡水，也便宜出清！結果消息一出，鎮民們蜂擁而來！宜蘭蘇澳鎮的中山路受損慘重，有運動用品店業者整間一半的商品遭水淹，發出清倉大優惠的公告，半買半相送。（圖／民視新聞）運動用品店老闆：「真的很便宜啦真的很便宜，（可能是原價的多少折），兩三折打到骨折不無小補。」老闆娘忙到手沒停過、越賣越心酸，畢竟15年前受災，没想到這一回整間店泡水，多年來的心血，幾乎全泡湯！運動用品店老闆：「分洪道一定要做這個是一定要做，他至少會解決80%的溢流，我是覺得蘇澳人應該，不要再那麼辛苦了，很多人都不想再做了。」業者語重心長，就希望宜蘭縣政府想辦法好好解決淹水問題，否則下次颱風大雨再來襲，很難再承受家園生意全毁的風險！原文出處：運動用品店遭水淹 蘇澳老闆受災含淚大放送 更多民視新聞報導市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲蘇澳民宅.養豬場遭土石掩埋 重機具進駐清淤鳳凰颱風重創蘇澳 民進黨宜蘭縣黨部籲：踴躍捐款助災民民視影音 ・ 14 小時前
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困EBC東森新聞 ・ 11 小時前
企排》臺北鯨華4人得分上雙 開季強勢三連勝全取9分
企業 21 年甲級男女排球聯賽本週移師彰化師範大學開打，最晚登場的女子組由衛冕軍臺北鯨華對決新北中纖。鯨華展現老牌強隊的經驗與穩定度，以 25：21、22：25、25：19、25：18（3：1）擊退對手，收下開季三連勝，並在三場比賽皆取勝以全取 9 分，展現強勢衛冕氣勢。TSNA ・ 10 小時前
影/太空奇遇！陸4隻「太空鼠」結束宇宙超長加班順利返回地球
隨大陸神舟二十一號載人飛船進入太空的4隻小鼠，如今隨著神舟二十號太空人於14日下午一起返回了地球，目前4隻「太空鼠」狀況良好已吃上愛吃的果凍。這是大陸首次在軌實施齧齒類哺乳動物空間科學實驗。中天新聞網 ・ 21 小時前
韓生育率僅0.748！房價教育成本超高 台人親揭「這習慣」年輕人難生育
南韓生育率持續低迷，2024年僅0.748，遠低於人口替代水平！台灣人「MAY」透露，韓國社會高度重視教育投資，養育成本高昂，照顧小孩被視為父母的責任，再加上不景氣的經濟環境，都使年輕人生育意願大幅降低。專家指出，高房價、高教育費、職場性別歧視是韓國生育率低落的主因。台灣同樣面臨生育率僅0.87的困境，兩國政府皆積極推出各項政策，試圖扭轉少子化趨勢！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。中央社 ・ 17 小時前
搭錯車！自強號自由座婦人硬占對號座 遭警抬下車
台北市 / 綜合報導 台鐵新自強號145車次，昨(14)日晚間發生民眾占位糾紛，一名婦人供稱買了自由座車票，上車卻霸占對號車廂的座位，被買對號座的乘客要求讓座，婦人堅持不肯，最後列車停在台中大甲車站，員警上車不斷苦勸，最後將婦人抬下車，事後警方了解，婦人持有的車票，根本不是這一班自強號列車，婦人這一鬧，害的列車延誤15分鐘到站，也讓同車乘客不滿行程延誤。 台鐵列車上，婦人坐在對號座，不管員警怎麼勸離，婦人就是不肯起身，離開座位。婦人VS.員警說：「我已經買票了，你為什麼不讓我坐，因為你買錯票了，你買錯票了，好不好。」員警不斷苦勸，雙方僵持一段時間，婦人堅持坐在位置上，最後員警合力將婦人抬下車。婦人VS.員警說：「不要，救命，救命，救命，救命。」事情發生在昨(14)日晚間台鐵新自強號，145車次，這名婦人供稱，自己買了自由座車票，但卻一屁股，坐在對號車廂座位上，被買對號座位置的乘客，要求讓座婦人堅持不讓，最後列車停在台中大甲車站，員警上車協助。非當事民眾說：「因為這樣不公平，人家是有付費的，如果我錯了，我一定會下車。」警方事後調查，發現這名婦人，持有的車票是另一班車次，事後台鐵公司在婦人下車後，也沒有另外收取其他費用。大甲所派出所副所長柯敏郎說：「該乘客劉女持有非該班車次車票，並占用他人座位未有其他違反事由，經查身分後無誤自行離站。」婦人搭錯車，又硬占其他乘客座位，導致列車延誤15分鐘才到站，讓同車乘客相當不滿，因為婦人的行為，列車無法行駛，旅客的行程也延誤。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
雲林第一選區 老幹新枝相爭
雲林縣議員選舉第一選區涵蓋斗六市、莿桐鄉、林內鄉共10席議員，雖外傳賴淑娞、林岳璋有意參選斗六市長、張維崢可能回鍋選林內鄉長、王又民交棒兒子，但迄今仍無人明確表態。明年縣議員選舉可能原班人馬再戰，只有更激烈不會更輕鬆。中時新聞網 ・ 5 小時前
政院加速災區復原 感謝國軍重要後盾
記者吳典叡／綜合報導 「鳳凰」颱風襲臺，造成花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖溢流等災情，行政院政務委員季連成昨日率顧問李孟諺等首長，關切搶修搶險的進度。針對政府將於馬太青年日報 ・ 9 小時前
金馬獎2025／盧廣仲唱出家的牽掛再戰金馬！迎強敵告五人、9m88、戴佩妮
金馬獎原創電影歌曲競爭激烈，三金得主盧廣仲為《我家的事》量身打造主題曲《一路順風》，以獨特嗓音傳達家的細膩情感，引起觀眾共鳴，告五人則為《有病才會喜歡你》創作兩種版本的《我天生》，並邀請男女主角詹懷雲與江齊合唱，首度叩關金馬獎，另外9m88、戴佩妮等音樂人也分別為《大濛》及《地母》獻聲，透過音樂為電影增添情感層次。TVBS新聞網 ・ 8 分鐘前
金馬獎2025／最佳男配角激戰！姚淳耀、黃鐙輝首戰金馬 力敵黃秋生
今年金馬獎最佳男配角，五位入圍者各展獨特魅力。姚淳耀在《我家的事》中詮釋30歲和50歲兩種年紀的「阿淵」，透過揣摩父親一輩及閱讀書籍，生動呈現角色心境，同片演員曾敬驊則憑藉獨特的外在與內在反差，成功詮釋「夏仔」一角，還有黃鐙輝在《左撇子女孩》飾演夜市攤商「強尼」，將自身為人父的經驗融入角色，資深演員黃秋生則以《今天應該很高興》入圍，並預測是《深度安靜》的金士傑可能獲獎。TVBS新聞網 ・ 6 分鐘前
金馬影后陳秋霞現況曝光 挺過乳癌喜慶68歲生日許願：要健康
【緯來新聞網】曾於1970年代紅遍華語影壇的陳秋霞，憑藉電影《秋霞》榮獲第14屆金馬獎最佳女主角殊榮緯來新聞網 ・ 21 小時前
養豬場慘淹留滿地泥 豬農：損失破百萬
宜蘭縣蘇澳鎮11號豪雨釀嚴重水災後，在永春里的一處養豬場的工作區，留下30公分厚的淤泥，養豬場業者嘆，養豬設備全泡毀，損失達到100萬。 #宜蘭縣蘇澳#養豬場#滿地泥東森新聞影音 ・ 12 小時前
北京對日複合式威脅 府：勿成國際麻煩製造者
記者吳典叡／臺北報導 針對中共宣布17至19日將在黃海中部部分海域進行實彈演習，總統府昨日對此指出，鑑於北京當局連日來相關行為對區域安全穩定的衝擊，我國正密切青年日報 ・ 9 小時前
金馬獎2025／劉敬迎戰牧森、馬士媛爭金馬新人 盼拍出100分作品
金馬獎最佳新演員獎項競爭激烈，台灣新生代演員們以精湛演技入圍，展現令人驚豔的表演實力與潛力！23歲的劉敬將自身成長經歷投射於《失明》角色中，詮釋出青少年面對父母期望與內心掙扎的複雜心理。牧森在《進行曲》中飾演建中管樂隊成員，馬士媛在《左撇子女孩》中詮釋叛逆女兒，林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演承擔家計的長女，都以自然生動的表演獲得評審青睞。這些新秀不僅將生活經驗融入角色，更展現出對表演藝術的熱忱與專注，未來可期！TVBS新聞網 ・ 6 分鐘前
連鎖義式餐廳用餐 客吃麵驚見「生鏽發黑螺絲」
連鎖義式餐廳用餐 客吃麵驚見「生鏽發黑螺絲」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
讓櫻花開得更嬌艷 中市移植櫻花至嶺東公園明春盛開可期待
氣溫將下降，台灣將進入櫻花盛開季節，台中市府會園道原本所種植的數十株的櫻花樹，因棲地不佳，去年底已移植到嶺東公園，建設局表示，共移植58棵櫻花，今年3月櫻花曾盛開過，在經過一年的環境適應，明年初櫻花是否盛開，應可期待。府會園道的櫻花是在前市長林佳龍時代所種植，但因底下是停車場，土壤夯實太硬，且排水不自由時報 ・ 2 小時前
今彩539第114277期開獎
（中央社台北15日電）今彩539第114277期開獎，中獎號碼20、29、12、28、25。3星彩中獎號碼390，4星彩中獎號碼5646。中央社 ・ 12 小時前
豐原5口被騙買639萬黃金 1年狂刷卡53次明細曝！中檢怒批：惡性重大
台中豐原五口命案偵結，李姓團購主遭求處15年刑期。檢警查出，李女利用「刷卡代購黃金」詐術，自稱是利用價差賺取獲利，誆騙王家刷一筆可賺最高8000元的佣金，王家從去年6月開始，總計刷了53筆，購買639多萬的黃金。李女每次拿到黃金後，立刻賣回銀樓變現，或拿到當鋪質借現金，應付生活開銷或還債，等到王姓姊姊察覺常拖欠信用卡未繳款時，李女竟翻臉恐嚇王家逼交高額違約金，手段十分惡劣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
因打拳結緣！大師兄徹底心死 轟館長為維持人設「反咬我恐嚇」
李慶元今（11/15）表示，跟館長因打拳而結識，公司內外任何疑難雜症都是他去操作協調，如今館長說他恐嚇，讓他感到心寒。手上還有一些資料與證據，會陸續上傳，捍衛自己與其他成員的名譽。太報 ・ 12 小時前