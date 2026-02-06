影后是BLACKPINK鐵粉！張曼玉萌拿「粉錘」朝聖演唱會 迷上6、7年全說了

張曼玉特別去朝聖BLACKPINK的香港演唱會，透露搶票搶得很艱辛。翻攝小紅書@張曼玉Maggie、翻攝IG@jennierubyjane

香港影后張曼玉今（6日）在小紅書公開朝聖BLACKPINK香港場演唱會的vlog，還自曝已經喜歡她們6、7年，讓外界發現原來張曼玉也是一名資深BLINK（粉絲名）！

張曼玉自揭是BLACKPINK鐵粉

今年出道滿10週年的BLACKPINK，上月24、25、26日一連3天在香港啟德主場館開唱，為世界巡演「DEADLINE」畫下句點。就連已淡出螢光幕，移居歐洲的張曼玉，也特別回香港朝聖，她今天分享演唱會的vlog，透露這次的演唱會門票真的不好搶，但也很開心偶像在全世界的人氣越來越旺，越來越受歡迎。

張曼玉也有一支BLINK必備的官方應援手燈。翻攝小紅書@張曼玉Maggie

張曼玉透露這次的門票不好搶。翻攝小紅書@張曼玉Maggie

張曼玉的眼神充滿興奮。翻攝小紅書@張曼玉Maggie

張曼玉透露：「2023年BLACKPINK來香港，在亞洲國際博覽館的三場演出，我也有去捧場。雖然那個場地只坐一萬多人，相比這次，買票就比較容易。這次她們的演出同樣是三場，在坐滿五萬人的啟德體育園主場館，可見她們在香港的粉絲也增加了四倍多呢！」

張曼玉最愛BLACKPINK團魂：是真愛

張曼玉也公開自己喜歡BLACKPINK的原因，除了覺得她們有才華、跳舞很好看，也看到她們非常努力，不斷地進步。還說：「最令我喜歡的，是很少能夠看到女孩子和女孩子之間的真愛！沒有妒忌心，互相欣賞，很有默契地工作和相處。這個才是最難得的。」

張曼玉的vlog影片曝光後，也讓網友敲碗：「期待看到影后與BLACKPINK的夢幻聯動！」、「沒想到張曼玉也是BLACKPINK的歌迷。」、「影后還親自搶票支持，真粉絲！」



