影后楊貴媚化身角頭女人 喊要滲透張懷秋乖乖牌女友

【緯來新聞網】金馬影后楊貴媚近期在電影《Bad Girl》中飾演角頭女人嵐姐，與張懷秋飾演的江一帆是母子，兩人今（19日）出席媒體探班，楊貴媚笑說：「很興奮，終於！從小就覺得在道上的兄弟背後都有一位幫忙安家或是喬事的女人，一直在角頭裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了！」當場入戲開嗆唐國忠片中飾演的四爺不是正道，「他就是黑道，我們有分的！我希望兒子可以洗白，不用打打殺殺去過日子！」更形容陳孟琪在片中飾演的乖乖女書彤因為愛上兒子成為她的「囊中物」，笑說：「我會一點一點灌輸她、滲透她。」

楊貴媚與張懷秋在電影《Bad Girl》中飾演一對江湖母子。（圖／曼尼娛樂提供）

張懷秋與吳念軒在《角頭－鬥陣欸》建立起好的默契，如今在新片中再度合作，成為出生入死的老闆、員工關係，張懷秋笑說：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了，跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥。」吳念軒狂讚張懷秋在片中根本是「霸總的風範」，小弟也會被吸引到，在片中算是「武力擔當」。

陳孟琪（左起）與張懷秋片中戀愛，吳念軒則是懷秋的得力助手。（圖／曼尼娛樂提供）

潛力新人陳孟琪在片中和張懷秋墜入愛河還有吻戲，她說：「非常感謝各位前輩的照顧，一開始蠻緊張，一起工作大家都幫助我，越來越進入狀況。」並形容張懷秋私下是很溫暖，很好笑的一個人，「戲裡就是霸道黑道的樣子，這樣的轉換時常讓我驚訝地轉換不過來。」兩人在拍攝前、拍攝空檔都有特別培養感情，張懷秋透露：「我們有一起做功課，認識彼此多一點，昨天大組休息也有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服地表演。」

吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣出席活動。（圖／曼尼娛樂提供）

曾在《痞子英雄》、《艋舺》演出的唐國忠，這次飾演江家的四爺，與楊貴媚飾演的大嫂嵐姐爭奪江家的事業，笑說：「媚姐氣場太強大，演出當下很能感受當下爾虞我詐的緊張氣氛！」被監製張威縯直誇超有潛力，大家看完電影會喜歡這個角色。資深演員李國超則在片中飾演四爺最信任的左右手，坦言：「我是在國忠旁邊做壞事的軍師，壞到底了！從影40年比較少拍電影，這次覺得電影與電視規格不太一樣，一開始不太習慣。我的台詞雖然不多，有時候眼神是很重要的，畢竟大銀幕跟小螢幕的表演是不一樣的。」

電影《Bad Girl》舉辦媒體探班，出品人張芷瑄、監製張威縯以及導演李運傑都出席。（圖／曼尼娛樂提供）

出品人張芷瑄表示：「上次我們推出《角頭－浪流連》，角頭的愛情世界受到很多女性朋友的喜愛，這次我們進一步由女性視角揭開角頭世界的神秘面紗，希望拍出不一樣的角頭電影。」監製張威縯表示：「這次想要擺脫《角頭》的影子，請來媚姐，拍出比較全新樣貌的電影，一樣是我們熟悉的黑社會題材、娛樂性質高、觀眾想看的電影，謝謝導演、演員辛苦配合我們的拍攝，大家都樂在其中，期待新作品未來的成績，請大家多多幫我們推廣一下！」導演李運傑表示：「很開心十年後再與《角頭》劇組合作，拍出不一樣的角頭愛情故事！」製作人黃騰浩笑說，這次專心製作、沒有演出，「我負責在後面支援大家，把光環給我的兩個好兄弟懷秋、念軒，很期待他們在電影中跟孟琪的全新火花，也很開心媚姐、捷哥答應演出，給我們一劑強心針！」



電影《Bad Girl》由曼尼娛樂投資股份有限公司、影一製作所股份有限公司、浪凡網路科技股份有限公司、風度國際股份有限公司、巧克麗娛樂股份有限公司共同出品，曼尼娛樂投資股份有限公司製作。

