影后歌后齊聚打造《陽光女子合唱團》翁倩玉參演成亮點

《陽光女子合唱團》集結眾多實力派女星，左起翁倩玉、陳意涵、孫淑媚以及安心亞。（壹壹喜喜提供）

億萬票房導演林孝謙再創最新感人力作《陽光女子合唱團》將於12月31日上映，本片集結多位實力派女星，包括陳意涵、安心亞、苗可麗、孫淑媚、陳庭妮以及鍾欣凌、何曼希等人外，47年未曾演出台灣電影的旅日國寶級藝人翁倩玉更是該片一大亮點。這幾位受到許多觀眾喜愛的演員在片中不僅載歌載舞，更透過角色展現出各種不同的情感層次。《陽光女子合唱團》在金馬影展兩場特映場次現正熱賣中。

《陽光女子合唱團》也在今天釋出了兩款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍，讓觀眾感受到電影所有的轉折就是從一個小女孩開始。

《陽光女子合唱團》故事描寫一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望。由陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是他們決定要組成一個合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！

《陽光女子合唱團》公開全新海報。（壹壹喜喜提供）

在《陽光女子合唱團》電影裡面，講述了親情、友情之外，更可以看到所有的演員18般武藝派上用場，不管是唱歌、舞蹈還有打戲通通都來！陳意涵在片中特別挑戰「大音痴」角色，她笑說，「這比唱得好聽還難吧？」而安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。

