影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳《拾光》掀回憶殺 片場比幽默逗趣不搶話語權

寇世勳（左起）、新銳導演宋康欣、資深演員歸亞蕾出席電影《拾光》殺青記者會。（圖／光譜映像提供）

由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》今（25日）舉辦殺青記者會。導演宋康欣表示：「歸亞蕾在看完劇本後，只花了3天就點頭答應拍攝。」歸亞蕾也表示劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，就覺得這故事很喜歡，「而且這劇本是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我被感動到，只是現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角，竟然也都進到超高齡社會了。」

「《拾光》的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房；更難得的是能邀請到回憶殺級的傳奇演員寇世勳與歸亞蕾來分別飾演『快瞎了』的陳教授和『快痴了』的華姨；互相討厭的他們竟一起作伴遊樂，展開一場在醫院的公路之旅，並相約走出病房。」

資深演員寇世勳（左起）、歸亞蕾合作電影《拾光》掀起回憶殺！（圖／光譜映像提供）

記者會上，歸亞蕾、寇世勳這兩位主演在演藝圈資深又高齡，但在拍攝現場卻是出了名的「老頑童」，劇組透露，面對高強度的拍攝以及醫院場景的冰冷氛圍，歸亞蕾與寇世勳總是會主動緩和氣氛。原本以為他們兩人氣場都很強大，拍攝過程一度在想究竟是誰的「話語權」比較大？沒想到真的跟兩人接觸，就被他們幽默對話和有趣肢體動作，逗到全場總是在爆笑。這種輕鬆愉快的氛圍也感染了年輕工作人員，消除了世代間的距離感，也讓片中「亦敵亦友」的老一輩友情火花更加自然生動。

長期定居美國的歸亞蕾，特別返台拍攝電影《拾光》。（圖／光譜映像提供）

81歲的歸亞蕾，強調自己身體非常地好，也很注重養身，在美國是三代同堂，與女兒、孫子一起生活，早餐就是吃生菜沙拉、咖啡、麵包、蛋，平常也會規律且固定做運動。她每天還會親自下廚給家人吃，香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭等都是她的拿手菜，豆腐還可以做很多種變化。這次從美國返台拍攝，歸亞蕾表示並沒有不習慣，「因為我是在這長大的，就是像回家的感覺。」拍攝《拾光》這部電影，前後總共花了2個月，跟著導演到處走訪、學習，實際真正拍攝時間約21天。

寇世勳拍攝電影《拾光》並出席殺青記者會。（圖／光譜映像提供）

至於先前傳出找醫護當助理一事，歸亞蕾也澄清，護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大的，導演不希望她跑上跑下，希望有助理可以幫她拿東西，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。她也笑說：「其實我有一個真正的助理，就是我的老公，他會做生菜沙拉讓我帶到拍攝現場吃。」不過來台拍個戲，孫子就對她說：「妳這次出去太久了，下次不可以這樣。」歸亞蕾也表示不久後還會再回台灣拍戲，如果孫子剛好放假，就會帶他們一起回來。

