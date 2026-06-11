影后真實狀態「無修圖」曝光！賈靜雯被拍瞬間全網看傻

娛樂中心／林善柔報導

曾以《倚天屠龍記》、《至尊紅顏》等經典戲劇紅遍兩岸的女星賈靜雯，近年又憑藉《我們與惡的距離》、《瀑布》、《此時此刻》等大作完成實力派轉型，拿下金鐘、金馬肯定，成為台灣演藝圈「熟齡女演員代表人物」之一。螢光幕前總是帶著高級感與女神氣場的她，近日卻因一段意外曝光的私下日常，再度掀起網友熱烈討論，而原因並不是新戲或紅毯造型，而是一個讓所有粉絲都沒想到的畫面。





金馬影后真面目「無修圖」曝光！賈靜雯現身台北街口 被拍瞬間讓全網看傻

賈靜雯近年憑《此時此刻》等成功作品狂攬大獎，私下狀態也屢成話題。（圖／翻攝自IG@alyssachia）

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年過50狀態太誇張 賈靜雯街頭日常意外曝光

賈靜雯向來給人精緻、自律又充滿明星氣場的印象，年過50依然保養得宜，身材和臉孔宛如凍齡魔女。尤其她近年頻繁出席精品活動、時尚場合，加上家庭生活與親子互動也經常成為話題，使她一直維持在明星關注度的前列。不過就在近日，一段由造型師好友拍下的短影片突然在IG曝光，畫面中的她穿著灰色半透膚襯衫、寬版牛仔褲與棒球帽，以相當輕鬆的打扮穿梭街頭。影片沒有過多濾鏡，也沒有刻意擺拍，卻讓大批網友瞬間停下滑手機的手，紛紛直呼「完全沒有大牌明星架子」。





金馬影后真面目「無修圖」曝光！賈靜雯現身台北街口 被拍瞬間讓全網看傻

賈靜雯被拍到低調騎YouBike返家掀起熱議。（圖／翻攝自IG@alyssachia）





女神私下竟騎YouBike 賈靜雯親回一句再圈粉

照片中的賈靜雯竟然騎著YouBike默默通勤回家。她戴著深色棒球帽、耳掛白色耳機，穿著一身相當隨性的灰色透膚襯衫與寬版牛仔褲，像普通大學生般低調穿梭在台北街頭。她一手扶著YouBike龍頭，一邊回頭對鏡頭揮手甜笑。另一張畫面裡，她則停下腳步站在YouBike旁，側臉優美線條在陽光下格外明顯，更增添幾分率性感。最讓人意外的是，整段畫面毫無修圖感，膚況卻依舊透亮緊緻，加上輕鬆自在的肢體動作，完全看不出已經是50歲、三個孩子的媽。被拍到後，她也親自在社群幽默回應「對！是我！我怎麼那麼歡樂啦」，毫無偶像包袱的反應再次圈粉。賈靜雯早已是擁有代表作與國民度的大明星，卻仍保有如此自然又接地氣的一面，才讓這段日常畫面顯得格外有魅力。





金馬影后真面目「無修圖」曝光！賈靜雯現身台北街口 被拍瞬間讓全網看傻

賈靜雯影后親民反差感再度圈粉。（圖／翻攝自IG@alyssachia）





從金馬影后到街頭系花 賈靜雯反差感掀網暴動

不少網友看到照片後瞬間暴動，留言區幾乎一面倒驚呼她的狀態太不科學，「真正的大明星才敢這樣直接騎YouBike吧」、「台北路上怎麼可能出現這種等級的路人」、「完全沒有硬撐感，路上看到還以為是哪個系花」。還有人笑說：「到底誰會相信這是三個孩子的媽」。明明已經是擁有金鐘、金馬代表作的一線女星，私下卻沒有刻意維持明星姿態，反而用最普通的方式穿梭街頭，也讓網友更容易感受到她自然、真實的一面。

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